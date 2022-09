Lazio-Verona 2-0, le pagelle dei biancocelesti: Milinkovic-Savic risolutivo

La Lazio ha vinto per 2-0 in casa contro l’Hellas Verona, realizzando entrambe le reti nel secondo tempo. Ecco le pagelle dei biancocelesti:

Provedel 6: un brivido quando lascia la porta sguarnita sul tentativo di Terracciano, per il resto ordinaria amministrazione.

Lazzari 6,5: spinge con una generosità quasi esagerata, tanto da ritrovarsi spesso davanti a Felipe Anderson sulla corsia di destra. Esce per uno stiramento (dal 75’ Hysaj 6: si prende il giallo tattico, rimane nel vivo dell’azione offensiva, ma corre un grande rischio nel finale senza spazzare un pallone pericoloso).

Casale 6,5: debutto più che sufficiente. Si fa rispettare anche nelle ripartenze avversarie

Patric 6,5: si comporta bene anche senza Romagnoli, quando è lui a guidare il reparto.

Marusic 6,5: un mastino, non si risparmia mai nemmeno quando c’è da attaccare. In netta crescita rispetto al passato.

Milinkovic-Savic 6,5: tanti passaggi sbagliati nel primo tempo, ma fa il suo in interdizione e alla fine sforna l’assist provvidenziale per l’1-0 di Immobile. Imprescindibile.

Marcos Antonio 6: si muove più di tutti a centrocampo, ma non ha ancora tutti i tempi del gioco. (dal 65’ Vecino 6,5: fa sentire soprattutto il fisico, regalando alla Lazio la freschezza che serviva nell’ultimo scorcio di partita).

Basic 6: parte titolare quasi a sorpresa e becca un palo dopo aver piegato le mani di Montipò, ma non si segnala per molto altro. (dal 55’ Luis Alberto 6,5: il solito “Mago”. Con lui in campo la musica è diversa. Il goal del 2-0 è meritato).

Felipe Anderson 6: più preciso nel primo tempo che nella ripresa, quando gli viene respinta una conclusione potenzialmente pericolosa. Spesso rimane arretrato. (dal 65’ Cancellieri 6: va vicino al goal in un paio di occasioni).

Immobile 6,5: troppo generoso nel cercare il passaggio vincente per i compagni, alla fine la sblocca comunque lui di testa, interrompendo un digiuno che stava iniziando a preoccupare.

Zaccagni 6,5: molto bene soprattutto nel secondo tempo. Partecipe nelle azioni di entrambi i goal.