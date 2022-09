Juventus-Salernitana 2-2, le pagelle dei bianconeri: il secondo tempo non basta

Una brutta Juventus acciuffa il pareggio in extremis contro una solida Salernitana, per i padroni di casa in gol Bremer e Leonardo Bonucci.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

PERIN 6: non può nulla sui due gol, attento quando chiamato in causa in altre occasioni.

CUADRADO 4.5: brutto errore che porta al vantaggio dei campani, ennesima prestazione gravemente insufficiente in questo avvio di stagione. L’espulsione è solo la ciliegina su una serata da dimenticare.

BONUCCI 5.5: trova il 2-2 su rigore dopo l’iniziale parata di Sepe, ma in difesa soffre non poco.

BREMER 6: prima una sua ingenuità rischia di portare in vantaggio la Salernitana, poi un altro suo errore viene punito con il rigore del 2-0 momentaneo, compensa in parte con la prima rete in bianconero che vale il 2-1 ed un secondo tempo buono.

DE SCIGLIO 5: così come Cuadrado risulta in difficoltà nelle due fasi e soffre terribilmente Candreva. (ALEX SANDRO 6,5)

McKENNIE 5: dopo la buona partita di Parigi, questa sera delude. Soffre il centrocampo campano e non si fa mai vedere in fase offensiva. (SOULÈ S.V.).

PAREDES 5,5: parte bene ma poi viene assorbito come tutti i suoi compagni dall’ottima prestazione degli avversari.

MIRETTI 5.5: parte bene andando vicino al gol in un paio di occasioni, poi la sua prestazione cala di livello 3 poco prima di uscire spreca due grandi occasioni . (FAGIOLI 5).

KEAN 4.5: come al solito sbaglia quasi tutti gli appoggi e nei minuti iniziali si divora un gol su una ribattuta di Sepe. Esce tra i fischi (MILIK 6).

VLAHOVIC 6,5: lotta per 90 minuti e la sua è una grande prova individuale, va vicino al gol almeno in un paio di occasioni.

KOSTIC 6: un altro assist, l’ennesimo, dopo un primo tempo sottotono sale in cattedra. (DANILO S.V.).