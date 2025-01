Milan-Roma 1-1, le pagelle dei rossoneri: non basta Reijnders

A San Siro finisce 1 a 1 tra Milan e Roma. Non si va oltre il pareggio nel posticipo domenicale della 18^ giornata di Serie A. Apre il Milan con Reijnders al 16′, pareggia Dybala al 23′. Espulso Fonseca per proteste al 43′. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6,5: sul gol di Dybala può poco, interventi importanti sia su Dovbyk che El Shaarawy.

Emerson Royal 5: poca roba sulla sua fascia, corre tanto ma senza troppa qualità a servizio della squadra.

Thiaw 6: altra prestazione pulita e ordinata, sicurezza costante acquisita di partita in partita che gli mancava da tanto tempo.

Gabbia 6: costretto ad un giallo mai così prezioso per fermare Shomurodov lanciato a campo aperto al 94′, per il resto mantiene bene la sua posizione.

Hernandez 6: torna titolare e con la fascia da capitano: i suoi strappi fanno sempre male agli avversari, è propositivo e chiude nella sufficienza.

Fofana 6: assist per il gol, gioca veloce e di prima. Bravo e pulito anche nella fase di interdizione. Si immola in una conclusione di Dybala in maniera preziosa.

Terracciano 5,5: ordinaria amministrazione, ma si fa vedere poco nel tempo in cui gioca. (Dal 46′ Bennacer 6: si rende subito pericoloso in zona gol, poi crea spazi per i suoi e non dà riferimenti in mezzo al campo. Un ritorno prezioso nonostante qualche ruggine, lecita, ancora da smaltire).

Chukwueze 5,5: luci e ombre da buone intenzioni, ma con poca lucidità in alcune scelte, soprattutto nei passaggi. La sua gara finisce con una grande girata in porta e Svilar a dirgli di ‘no’ in volo. Esce per infortunio. (Dal 61′ Abraham 5: una cavalcata e poco più, ma nulla con quello che ci si aspettava per un peso maggiore in fase offensiva).

Reijnders 6.5: abbonato al gol, è anche protagonista di un fallo subito molto dubbio in area, a cui non è stato concesso il rigore. Si prende un giallo per fermare Dybala).

Jimenez 6,5: ha qualità e lo fa vedere negli uno contro uno, negli assist forniti in area ai suoi e nel sacrificio che mette a tutto campo. Se il Milan deve trovare una certezza di questo finale di 2024, lo può fare con lui.

Morata 5: per la squadra fa tutto, di conseguenza gioca meno nei metri in cui dovrebbe essere più decisivo. Non sfrutta le poche occasioni a disposizione davanti alla porta, una particolarmente clamorosa. (Dall’86’ Camarda s.v.).

All. Fonseca 5,5: espulso per proteste, doppio giallo al 43′. La serata è tutta in salita visto che inizia la partita con le voci insistenti dell’esonero, che non lo ha mai abbandonato nella sua avventura in rossonero. Il suo Milan gioca bene per 16′, anche pimpante. Poi si richiude e fatica. Un po’ meglio nella ripresa, ma manca qualcosa e il periodo non aiuta.