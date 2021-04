Roma-Bologna 1-0, pagelle giallorosse: il turnover paga

La Roma vince e mette in cassaforte 3 punti fondamentali per la rincorsa alla Champions: torna il successo dopo 3 partite composte da 2 ko e un pareggio. Buona la prima di Reynolds con Pedro che sale di qualità rispetto alle ultime gare. La difesa rischia ma nella ripresa torna impenetrabile.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: MAYORAL SBANCA, BENE REYNOLDS E MKHITARYAN

Mirante 7: chiamato a riprendere il posto da titolare dopo un lungo periodo di Pau Lopez. Mirante si fa trovare pronto ed estremamente reattivo tra i pali con una parata che toglie il gol, a botta sicura, di Soriano. Perfetto nelle uscite e nelle giocate di piede: nella ripresa il suo rendimento cala per le poche occasioni del Bologna.

Ibanez 6.5: prime frazioni di gara con qualche difficoltà e qualche errore di troppo in disimpegno. Nella ripresa è praticamente perfetto con anticipi puntuali e un senso della posizione da veterano che toglie spazio alle accelerazioni di Barrow. Tenta una conclusione al volo, dopo la bellissima rete contro l’Ajax ma, questa volta, la palla è alta.

Fazio 6: chiamato per far riposare Cristante, al centro della difesa soffre le incursioni di Barrow e di Palacio. Ci impiega un po’ prima di prendere le misure, ma è normale dopo il poco utilizzo in questa stagione. Alla fine strappa la sufficienza come tutta la retroguardia della Roma.

Mancini 6.5: sicuramente il migliore del reparto con interventi precisi, nessuna sbavatura e una marcatura asfissiante su Palacio. L’argentino non ha spazio di azioni con il nazionale italiano che non sbaglia un anticipo. Continua ad essere in un ottimo stato di forma e lo dimostra match dopo match.

Reynolds 6: buona la prima da titolare all’Olimpico per lo statunitense che cresce con il passare dei minuti. Gioca semplice, non commette grossi errori e prova ad alzare il suo baricentro nella ripresa. C’è ancora da lavorare, ma la prestazione è sicuramente da 6 pieno. (dal 76′ Karsdorp Sv.)

Diawara 6.5: lotta e combatte nella sua parte di campo ma, nei primi minuti, fa fatica ad arginare la carica del centrocampo rossoblu. Nella ripresa prende le misure, sale con più frequenza e rischia di siglare il 2-0. Viene preservato in vista della partita contro l’Ajax di giovedì. (dal 68′ Veretout 6.5: impiega poco ad entrare nel vivo del gioco e inizia a fraseggiare perfettamente con Mkhitaryan. La Roma trova pericolosità e il francese tenta anche di mettersi in proprio con una bella conclusione dalla distanza. L’infortunio è ormai alle spalle).

Villar 6: una prima parte di gara un po’ sottotono alla costante ricerca di ritmo e posizione. Meglio nella ripresa quando mette alla luce tutte le sue qualità di passaggio e di protezione palla. Dare la sfera a lui è come metterla in banca, peccato per un errore che ha favorito un contropiede del Bologna fermato da Pellegrini, costretto a rimediare un’ammonizione pesante.

Peres 6.5: anche per lui una conferma del suo ottimo stato di forma. Peres si muove bene sia in fase di offesa che di difesa. Il sinistro non è proprio il suo piede e lo si evince da un paio di cross fuori misura. Nel finale, un suo bel tiro è troppo centrare e viene respinto dai guantoni di Skorupski.

Pedro 6: un lieve miglioramento rispetto alle scorse partite. Pedro è ancora alla ricerca della forma migliore e un lontano parente di quello ammirato ad inizio stagione. Qualche accelerazione e qualche fraseggio di qualità nella ripresa, ma c’è ancora molta strada da fare. (dal 68′ Mkhitaryan 6.5: l’armeno rientra dopo l’infortunio e si mette subito in mostra. In 20 minuti regala accelerazioni, ottimi passaggi filtranti e una quantità tecnica che danno frizzantezza alla manovra. Il suo recupero è essenziale in vista della sfida contro l’Ajax).

Perez 5.5: ancora evanescente e fuori dalla manovra di gioco. Tocca diversi palloni e prova a dare il suo contributo ma svolge un misero compitino. Si divora il 2-0 ad inizio ripresa e il suo apporto risulta nuovamente insufficiente. (dal 76′ Pellegrini 6: un 6 meritato per l’intervento su Soriano che vanifica un contropiede velonoso scaturito da un brutto controllo di Villar. Il giallo rimediato è pesante, ma il sacrificio blinda il risultato).

Mayoral 7: migliore in campo visto il gol che mette fine ad una serie positiva di 3 gare senza vittoria. La Roma torna in corsa per la Champions grazie anche allo spagnolo che lotta e combatte su ogni pallone, spesso arretrando più del dovuto per dare un appoggio alla manovra. Ottimo il movimento e lo scavetto che gli permette di saltare Skorupski per poi depositare in rete. (dall’85’ Pastore Sv.)

Fonseca 6.5: un turnover pesante che serve a far riposare la maggior parte dei titolari in vista della sfida fondamentale di Europa League. La Roma inizia spaesata e con il freno a mano tirato ma con il passare dei minuti riesce a sistemarsi in campo e a trovare il giusto equilibrio. Mayoral, in rete a fine primo tempo, stende il tappeto rosso per una ripresa più coraggiosa e meno confusionaria. Ottime risposte da parte di Reynolds e Mkhitaryan che ha smaltito totalmente l’infortunio che lo ha tenuto fermo.