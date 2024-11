Italia-Francia 1-3, le pagelle degli Azzurri: Cambiaso non basta

L’Italia esce sconfitta 3-1 contro la Francia e termina il girone di Nations League al secondo posto, inutile il gol di Andrea Cambiaso.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Vicario 5,5: sul primo gol non ha colpe, sul secondo è sfortunato ed anche sul terzo non può nulla. Però offre qualche sbavatura di troppo.

Di Lorenzo 6: partita ordinata senza strafare.

Buongiorno 5,5: non perfetto in fase di marcatura a uomo, soffre molto il confronto con gli attaccanti francesi.

Bastoni 5,5: menò straripante rispetto ai suoi standard, aiuta poco in fase di impostazione.

Cambiaso 6,5: come al solito è uno dei più propositivi della squadra di Spalletti, trova il gol che illude tutto San Siro. (Maldini sv)

Frattesi 5: non entra mai in partita, la sua mancanza si fa sentire in maniera importante. (Raspadori 6)

Locatelli 6: non lucidissimo in fase di creazione di gioco ma molto concreto in fase di rottura di quello avversario. (Rovella 6)

Tonali 6: tanta corsa ma spesso a vuoto, non si intende perfettamente con i suoi compagni.

Dimarco 6: non il solito portento ma anche questa sera ha messo a referto un assist. (Udogie sv)

Barella 6: prova generosa del capitano azzurro che però non riesce mai a creare nulla di pericoloso.

Retegui 5,5: si perde tra le colonne difensive francesi e di certo non è stato aiutato molto dalla squadra. (Kean 6)