Juventus-Napoli 0-1, le pagelle dei bianconeri: disastro finale

La Juventus esce sconfitta beffardamente dallo scontro con il Napoli.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6.5: come spesso gli è capitato in stagione risulta decisivo, viene beffato nel recupero da Raspadori.

Cuadrado 6: limita bene Kvara per tutto il tempo ma nel finale non rientra in difesa ed il gol di Raspadori arriva proprio dalla sua zona rimasta scoperta.

Gatti 6.5: mette in campo la sua solita fame ed anche stasera questa cosa si è vista tantissimo.

Rugani 6: rientra in campo dopo diverso tempo e lo fa contro un avversario tosto come Osimhen uscendone bene.

Danilo 6: come i suoi compagni disputa una buona partita.

Soulé 6: gioca bene finché un problema fisico non lo costringe ad uscire. (Fagioli 5)

Rabiot 5,5: questa sera un po’ più in ombra del solito.

Locatelli 6.5: migliore in campo per la voglia e la sostanza che mette in campo in tutti i 90 minuti.

Kostic 5: continua il suo momento negativo, probabilmente avrebbe bisogno di un po’ di riposo. (Chiesa 6)

Miretti 5.5: non riesce mai ad incidere, la sua prestazione ne risente. (Di Maria 6.5)

Milik 5,5: continua il suo digiuno di gol, suo malgrado è il responsabile del gol annullato a Di Maria.(Vlahovic s.v.)