Sporting Lisbona-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: ancora Rabiot

La Juventus pareggia a Lisbona e raggiunge le semifinali di Europa League.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: Sul rigore non è fortunato, per il resto risulta sempre attento.

Danilo 5,5: oggi gara in sofferenza. Commette un errore che, per sua fortuna, non comporta gravi conseguenze.

Bremer 6,5: sfrutta tutto il suo fisico nelle situazioni più bollenti calando la saracinesca. Esce per infortunio (Gatti 6)

Alex Sandro 5: si fa saltare facilmente da Edwards in più occasioni e nella situazione delngol. In confusione e spesso in ritardo.

Cuadrado 6,5: nella ripresa viene fuori diventando molto pericoloso. Difetta di un pizzico di imprecisione.

Miretti 6: nel primo tempo abbastanza invisibile, nel secondo invece crea qualche giocata interessante. (Pogba 5,5)

Locatelli 6: un paio di iniziative interessanti ma a volte risulta troppo lento nel pensiero.

Rabiot 6,5: la sua stagione continua ad essere entusiasmante dal punto di vista realizzativo, commette lui il fallo da rigore.

Chiesa 5,5: spesso e volentieri si intestardisce troppo e perde tanti palloni, la condizione migliore è ancora lontana. (Kostic 6)

Di Maria 5: qualche giocata interessante ma da lui nelle serate europee ci si aspetta molto di più.

Vlahovic 4: ennesima prestazione anonima. Nulla cosmico come tante altre volte in stagione. (Milik 5,5)