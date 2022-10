Maccabi Haifa-Juventus 2-0, le pagelle dei bianconeri: disastro clamoroso

La Juventus viene demolita dal Maccabi Haifa e saluta praticamente il passaggio del turno.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 4: goffo sul primo gol, posizionato malissimo in occasione del secondo. Qualcuno starà cominciando a rimpiangere il buon Perin.

Danilo 5: cala a picco come tutti i suoi compagni. (Kean 5,5)

Bonucci 4: leader difensivo di una difesa che sbaglia qualsiasi cosa.

Rugani 4: misteriosamente titolare dopo un periodo infinito di assenza e si fa subito notare per l’errore sul primo gol in cui Atzili gli salta in testa.

Alex Sandro 4: riesce sempre a far peggio della partita precedente, oggi sul secondo gol di Atzili è come se fosse stato un fantasma. (Soulé 6)

McKennie 4,5: corre sempre a vuoto e non crea nulla con la palla nei piedi, la sua condizione fisica latita ormai da troppo tempo. (Kostic 4,5)

Paredes 4: inseguito per tutta l’estate come se fosse il tassello mancante per rendere la Juventus una superpotenza, da quando è arrivato in bianconero ha fatto più danni della grandine. (Locatelli 5)

Rabiot 5: a differenza degli altri almeno prova a mettere un po’ di corsa e di fisico ma la sua prestazione rimane ampiamente insufficiente.

Cuadrado 4: come al solito, dall’inizio di questa stagione, la sua prestazione è gravemente insufficiente.

Di Maria 4: 24 minuti o giù di lì a cercare una posizione che non trova, poi si ferma di nuovo per un problema muscolare (Milik 4)

Vlahovic 5: nel finale di primo tempo sfiora il gol con un bel colpo di testa, per il resto della partita prova a fare i movimenti giusti ma è solo come i numeri primi.