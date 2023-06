Udinese-Juventus 0-1, le pagelle dei bianconeri: Chiesa on fire

La Juventus batte l’Udinese 1-0 grazie alla rete di Federico Chiesa e si qualifica alla prossima Conference League, in attesa della sentenza UEFA.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: come sempre è capitato in questa stagione risulta attento per tutti i 90 minuti.

Gatti 6,5: ormai è diventato un punti fermo di questa Juventus e sicuramente la prossima stagione troverà molto più spazio.

Bonucci 6,5: la traversa gli nega il gol dopo una serata molto positiva. (Rugani SV)

Danilo 7: monumentale, probabilmente il miglior giocatore in stagione insieme a Rabiot.

Cuadrado 6: in quella che probabilmente è stata la sua ultima partita in bianconero finalmente ha fatto rivedere sprazzi del vero Cuadrado.

Locatelli 6: giro palla lento ma ha il merito di realizzare l’assist per Chiesa in occasione del gol.

Rabiot 5,5: dopo una stagione ad alti livelli il suo addio alla Juventus ricorda le opache prestazioni delle scorse stagioni.

Kostic 6: ha chiuso la stagione in calando, oggi un po’ meglio rispetto alle ultime uscite ma non si avvicina nemmeno al Kostic visto fino a gennaio. (Iling-Junior 6,5)

Miretti 6: qualche giocata interessante ma quando è ora di concludere manca sempre qualcosa. (Di Maria 6,5)

Milik 5,5: come al solito arrivano pochi palloni giocabili e la sua risulta una partita complessa. (Kean 5,5)

Chiesa 7,5: incontenibile, l’uomo in più della Juventus che questa sera torna a decidere una partita. (Paredes 5,5)