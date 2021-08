Udinese-Juventus 2-2, le pagelle dei bianconeri: disastro Szczesny

La Juventus si fa rimontare dall’Udinese dopo l’uno-due firmato da Dybala e Cuadrado terminando la partita sul 2-2.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 4: goffo in un paio di interventi, uno dei quali causa il rigore dell’1-2. Poi non contento, regala il pallone agli avversari su un disimpegno regalando il 2-2.

Alex Sandro 6,5: prestazione convincente da parte del terzino brasiliano che risulta sempre molto attivo.

Bonucci 6,5: partita solida e di qualità, mantenendo il livello tenuti agli Europei.

de Ligt 6: si fa anticipare un paio di volte ma non commette errori grossolani.

Danilo 6: partita senza infamia e senza lode da parte del terzino ex City, che comunque conferma la sua affidabilità.

Bernardeschi 5,5: partita da comparsa la sua, non fa praticamente nulla. (Kulusevski 5,5)

Ramsey 5: parte abbastanza bene ma col passare dei minuti la qualità delle se giocate cala drasticamente (Chiellini 6)

Bentancur 6,5: assist per Dybala ad inizio partita ed un palo colpito su assist di Cristiano Ronaldo, per il resto mette in campo una partita convincente. (Locatelli s.v.)

Cuadrado 7: trova un bel gol e mette in campo la sua solita vivacità, è una certezza. (Chiesa 6)

Dybala 7,5: gol ed assist al suo esordio stagionale con la fascia da capitano al braccio, giornata memorabile.

Morata 6: non si nota molto in fase di finalizzazione anche se colpisce un palo con un bel colpo di testa, ma aiuta tanto la squadra. (Cristiano Ronaldo 6,5)