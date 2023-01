Lecce-Milan 2-2, le pagelle dei giallorossi: Strefezza e Baschirotto i migliori

Primo tempo impeccabile dei giallorossi, che, in vantaggio di due gol, però si fanno recuperare dal Milan. Baschirotto e Strefezza i migliori. Molto bene anche Di Francesco e Umtiti.

Questi i voti del Lecce:

Falcone 6: due buoni interventi nel primo tempo, è attento come tutta la squadra di Baroni per tutta la prima frazione di gioco. In seguito macchia la sua prestazione facendosi sorprendere in occasione del gol di Leao;

Gendrey 6: partita di tenacia e grinta di cui beneficia tutta la squadra; spreca malamente la palla del 3-0, ma per il resto non sembra soffrire particolarmente e tiene bene su tutta la fascia;

Baschirotto 7: rende difficile la serata di Giroud e chiude una gara fatta di grande personalità siglando la seconda rete del Lecce;

Umtiti 6,5: gara di spessore ed esperienza la sua, come ormai ci sta abituando a vedere. Qualche lancio di qualità e tanta concretezza;

Pezzella 6: mostra sicurezza e voglia di fare; è messo un po’ in difficoltà dall’ingresso di Messias. Dal 62’ Gallo 6: entra bene in partita. Sul finale nasce da lui un’ulteriore occasione da gol per il Lecce;

Gonzalez 6: gara di sostanza, il suo lavoro si inserisce bene nei meccanismi del gioco dei giallorossi. Dal 62’ Maleh 5,5: si prende un’ammonizione appena sceso in campo, comunque non entra mai davvero in partita;

Hjulmand 6: suo l’assist per Baschirotto per il secondo gol del Lecce. Gioca in modo ordinato

Blin 6,5: entra in molte azioni della manovra del Lecce nel primo tempo. Con il suo pressing costringe Hernandez all’autogol;

Strefezza 7: inizia molto bene, è attivo e costantemente propositivo nei pressi dell’area rossonera. Duetta bene coi compagni, mandando spesso in confusione i difensori del Milan. Dall’89’ Oudin s.v.;

Colombo 6: attento e generoso, non incide ma aiuta tanto i compagni. Dal 72’ Persson 6,5: al suo esordio dimostra volontà e velocità;

Di Francesco 6,5: primo tempo senza errori, con l’ulteriore pregio di approfittare dell’errore degli ospiti e di provocare l’autogol del vantaggio. Ci prova altre due volte dalla distanza. Dal 72’ Banda 6: dà vivacità all’azione del Lecce nel momento più difficile per i padroni di casa.