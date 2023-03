Fiorentina-Lecce 1-0, le pagelle dei giallorossi: Gonzalez il migliore

Lo sfortunato autogol di Gallo regala la vittoria casalinga della Fiorentina. Le prestazioni singole dei giallorossi non sono insufficienti, ma manca il raccordo tra centrocampo e attacco. Il migliore Gonzalez. Buon primo tempo per Strefezza. Sottotono Hjulmand.

Questi i voti dei salentini:

Falcone 6: non può fare nulla spiazzato in occasione dell’autogol di Gallo. Per il resto della gara rimane concentrato e sicuro laddove chiamato ad intervenire;

Gendrey 6: corre tanto e tiene bene la zona. Recupera qualche pallone e contrasta qualche incursione di Saponara. Dovrebbe forse migliorare la precisione in fase di cross. Dal 78’ Cassandro s.v.;

Baschirotto 6: attento, quando è chiamato in causa risponde con lucidità;

Umtiti 6: anche per lui nessuna sbavatura. Con attenzione pressa e contiene come può le incursioni degli attaccanti avversari;

Gallo 5: decisivo per le sorti della partita il suo autogol, quando prova ad anticipare Nico Gonzalez, mandando però il pallone nella sua porta in scivolata. E forse lo sfortunato errore condiziona negativamente tutta la sua gara;

Gonzalez 6,5: il migliore del Lecce. Alza il baricentro giallorosso, recupera qualche pallone e oggi risulta il giocatore con la più ampia visione di gioco del centrocampo leccese. Dal 78’ Helgason s.v.;

Hjulmand 5,5: non la migliore partita per il capitano del Lecce. Poca intensità. Dalle sue qualità ci si aspetta un contributo più significativo in termini di raccordo fra centrocampo e attacco;

Blin 6: il più attivo del centrocampo salentino. Inizia bene con qualche cross e con qualche passaggio filtrante. Cala un po’ nel secondo tempo. Dal 70’ Maleh 5: entra in un momento complicato ma non si vede praticamente mai;

Strefezza 6: un buon primo tempo per lui. Con classe e qualità si libera dagli avversari e le giocate più rilevanti del Lecce passano dai suoi piedi. Non arriva, però, mai alla conclusione personale. Dal 70’ Oudin 6: gioca poco ma comunque la sufficienza è meritata per il dinamismo e per un buon calcio di punizione;

Colombo 6: qualche buona giocata da parte sua, ma da lui ci si aspetta un impatto ancora più decisivo per la fase conclusiva del gioco del Lecce. Dall’83’ Ceesay 6: gioca poco ma ha una buona occasione su punizione calciata da Oudin;

Di Francesco 6: ad inizio ripresa ha un’ottima occasione, ma il tiro è troppo centrale per impensierire Terracciano. Per il resto della partita si impegna tanto anche in fase difensiva, mentre in avanti riceve pochi palloni utili.