Inter-Bologna 6-1, le pagelle dei nerazzurri: goleada e buon gioco

A San Siro finisce in goleada: Inter-Bologna 6-1. Di seguito le pagelle dei nerazzurri, in gol con la doppietta di Dzeko e le mercature di Lautaro Martinez, Barella, Vecino e Skriniar.

Handanovic 6: voto “basso” poiché non chiamato in causa. La partita gli concede l’ordinaria amministrazione fino all’86’ con la prima vera occasione del Bologna: sulla testata di Theate può ben poco.

Skriniar 7: gol e prova figlie di un inizio di campionato più che soddisfacente per lui.

De Vrij 6,5: mantiene bene la posizione, gli attaccanti del Bologna sono di facile lettura quest’oggi. (Dal 67′ Ranocchia 6,5: sul risultato già archiviato non ne fa passare una e recupera da grande un pallone velenoso in area di rigore).

Bastoni 6,5: sa quello che deve fare e lo fa bene, non soffre e svolge il suo compito. (Dal 74′ Kolarov s.v.).

Dumfries 7: debutto positivo dal 1′, due gol nascono dalle sue spinte. Rimane pericoloso per tutta la gara. Da sottolineare il buon feeling con Brozovic. Gli manca solo il gol.

Barella 7,5: in mezzo al campo domina e comanda lui, in lungo e in largo. Altra prova di spessore nella doppia fase di gioco. Il gol è la ciliegina sulla torta.

Brozovic 7,5: due recuperi di palla che danno il ‘la’ ad altrettante azioni da gol. Corre ovunque, buona prova in fase di interdizione. (Dal 74′ Gagliardini s.v.).

Vecino 7: finisce sul tabellino facendosi trovare pronto nel posto giusto. Segue l’andamento dei suoi compagni di reparto, tutti al di sopra della media.

Di Marco 7: giovane con personalità, sullo scadere del primo tempo si presenta in acrobazia davanti a Skorupski che gli nega la gioia della marcatura.

Correa 6: la “prima” da titolare in coppia con Lautaro dura pochissimo. La botta rimediata in un contatto con De Silvestri non gli permette di continuare a giocare la partita. (Dal 28′ Dzeko 7,5: un tempo per ambientarsi per poi firmare una doppietta in 5′. Uomo-squadra, la fa salire e sfrutta al meglio le possibilità che gli capitano).

Lautaro 7,5: lo stadio lo acclama, lui risponde con un gol pronti-via e tocchi da vero numero 10. Prima di uscire tra gli applausi becca pure una traversa. (Dal 67′ Sanchez 6: aiuta a mantenere alto il numero di presenze in zona d’attacco, dà fastidio alla difesa del Bologna).

All. Simone Inzaghi 7: il pareggio con la Sampdoria è stato fisiologico, la sfida con il Bologna ne è la prova. Non tanto per la goleada, ma per quanto ha potuto esprimere la sua Inter per tutti i 90′.