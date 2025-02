Cagliari-Juventus 0-1, le pagelle dei bianconeri: la decide Vlahovic

La Juventus batte il Cagliari grazie alla rete nei minuti iniziali di Dusan Vlahovic e trova la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6: non deve fare praticamente nulla, si fa trovare sempre pronto nelle poche occasioni del Cagliari.

Weah 6,5: continua a convincere nel ruolo di terzino, aiuta molto anche in fase offensiva.

Gatti 6,5: grande partita da parte del centrale bianconero che sovrasta fisicamente i suoi diretti avversari per tutta la partita.

Kelly 6: sta entrando in condizione e questa sera la sua prestazione è più convincente.

Cambiaso 6: non è al meglio fisicamente ma fa la sua onesta partita, costretto a lasciare il campo per un nuovo problema fisico. (Rouhi 5)

Locatelli 6: partita ordinata come ormai ci sta abituando nel corso si questa stagione. (Thuram 6)

Koopmeiners 5,5: ancora troppo lontano dal giocatore ammirato a Bergamo. Dal punto di vista fisico dà sempre il suo contributo ma sotto il punto di vista del gioco risulta ancora troppo timido. (Douglas Luiz s.v. – Mbangula s.v.)

Conceiçao 5,5: quando gioca dal primo minuto non sa ancora incidere nelle partite come quando entra a gara in corso, anche questa sera non convince. (Kolo Muani 6)

McKennie 6: ormai è diventato un fedelissimo di Thiago Motta grazie alla sua capacità di dare equilibrio all’assetto tattico bianconero.

Yildiz 6: primo tempo frizzante in cui risulta tra i migliori, ma si fa ipnotizzare due volte consecutive da Caprile e non riesce a chiudere la partita.

Vlahovic 6,5: torna titolare per la prima volta nel 2025 e coglie l’occasione al volo trovando un bel gol che decide la partita.