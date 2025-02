Juventus-Empoli 1-1, le pagelle dei bianconeri: Thuram non basta

La Juventus non va oltre il pareggio con l’Empoli ed esce ai rigori nei quarti di Coppa Italia, inutile la rete meravigliosa di Kephren Thuram.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 5,5: tiene in gioco la Juventus con un paio di parate importanti, ma sul gol empolese non è esente da colpe.

Weah 6: partita generosa, è uno dei pochi a provarci sempre.

Gatti 6: partita ordinata senza evidenti errori.

Kelly 5: questa sera il centrale inglese è perennemente in difficoltà e, nonostante non commetta gravi errori, dà grande insicurezza alla retroguardia. (Locatelli 6,5)

Cambiaso 5: ennesima prestazione negativa in questo 2025 che continua ad essere di livello veramente basso. (Alberto Costa s.v)

Thuram 7: riapre la partita ormai persa con una giocata clamorosa. Anche a livello di agonismo è sicuramente il migliore dei suoi.

Koopmeiners 4: ennesima prestazione incolore da parte dell’ex trequartista dell’Atalanta che anche questa sera risulta come un uomo in meno per i suoi. (Yildiz 6.5)

Nico Gonzalez 4: sbaglia tutto ciò che si può sbagliare e, inoltre, perde il pallone che porta alla rete degli avversari. (60′ Conceicao 6)

McKennie 4,5: partita da matita rossa anche per il centrocampista americano che sbaglia tantissimi palloni facili.

Kolo Muani 6: come sempre dal suo arrivo in bianconero risulta tra i migliori dei suoi.

Vlahovic 5: a livello di prestazione non sarebbe nemmeno tutto da buttare perché comunque ci prova, ma quando è ora di stringere compie due errori clamorosi (rigore compreso).