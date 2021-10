Inter-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: cambi decisivi

La Juventus acciuffa nel finale il pareggio contro l’Inter grazie ad un calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: il portiere polacco non viene impegnato troppo dai nerazzurri e sul gol non ha nessun tipo di responsabilità.

Alex Sandro 6,5: non gioca una partita brillantissima ma ha il grande merito di guadagnare il rigore che porta al gol bianconero.

Chiellini 6: di solito in queste partite si esalta invece questa sera soffre abbastanza la fisicità e la dinamicità di Dzeko.

Bonucci 5,5: un po’ più impreciso del solito e contro squadre diligenti come l’Inter questa cosa non è perdonabile.

Danilo 6: buona partita senza infamia e senza lode, comunque il suo contributo lo dà sempre.

Bernardeschi 6: la sua partita solamente pochi minuti a causa di un problema alla spalla che lo costringe ad abbandonare il campo. (Bentancur 5,5)

Locatelli 5,5: non trova mai lo spazio per poter gestire la manovra della Juventus, soffre tanto la pressione nerazzurra. (Arthur 6,5)

McKennie 5,5: più in ombra rispetto alla trasferta di San Pietroburgo, non aiuta praticamente mai in fase di creazione di gioco. (Kaio Jorge 6)

Cuadrado 4,5: prestazione da dimenticare quella del colombiano che viene surclassato da Perisic e perde qualche pallone di troppo. (Chiesa 6)

Kulusevski 5: brutta partita, continua il suo periodo di appannamento dal punto di vista prestazionale. Deve dare una sterzata alla sua stagione. (Dybala 7)

Morata 6: prova ad aiutare i suoi compagni in fase di manovra offensiva ma non riesce mai a rendersi pericoloso nei pressi di Handanovic.