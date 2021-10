Juventus-Sassuolo 1-2, le pagelle dei bianconeri: disastro allo Stadium

La Juventus viene sconfitta dal Sassuolo nei minuti finali, inutile il momentaneo pareggio di McKennie.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6,5: prima fa un miracolo su Berardi poi va vicino alla parata anche in occasione del gol del definitivo 1-2, gioca una buona partita.

De Sciglio 6,5: parte benissimo come nelle sue ultime uscite ma deve lasciare presto il campo per un problema al ginocchio. (Alex Sandro 5)

de Ligt 6: non giganteggia come suo solito, si trova un po’ in difficoltà con gli attaccanti mobili del Sassuolo.

Bonucci 5,5: impreciso in diverse impostazioni di gioco, non riesce a guidare la difesa.

Danilo 6: senza infamia e senza lode, come ormai ci sta abituando da troppo tempo. Sono lontane le prestazioni da top viste la scorsa stagione. (Kulusevski 6)

Rabiot 5: si trascina ancora dietro i postumi del Covid e la sua condizione è totalmente inadeguata per poter giocare una partita. (Cuadrado 6)

Locatelli 5,5: era il grande ex di questa partita ma stasera non è mai lucido e soffre molto il confronto con Lopez. (Arthur 6,5)

McKennie 6,5: trova un gol importantissimo che però risulta inutile a causa del gol del Sassuolo nell’ultimo secondo di gioco.

Chiesa 5,5: è un periodo no per l’ex giocatore della Fiorentina che anche oggi non riesce mai a creare pericoli alla difesa emiliana.

Dybala 6,5: colpisce un palo clamoroso e le azioni pericolose della Juventus passano sempre dai suoi piedi, suo anche il bellissimo assist per la rete di McKennie.

Morata 5: parte bene anche se non è lucido nella finalizzazione poi con il passare dei minuti il suo apporto diventa nulla e viene richiamato in panchina. (Kaio Jorge 6)