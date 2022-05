Juventus-Inter 2-4, le pagelle dei bianconeri: la scossa Morata non basta

La Juventus esce sconfitta 4-2 nella finale di Coppa Italia, a nulla sono servite le reti di Alvaro Morata e Dusan Vlahovic.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: subisce 4 reti ma è incolpevole su tutte le realizzazioni nerazzurre.

Alex Sandro 5,5: continua il suo periodo no con diversi palloni persi e passaggi sbagliati, si rifà un po’ con la conclusione che porta al momentaneo pareggio di Morata. (Pellegrini 5)

Chiellini 7: partita di livello assoluto come ormai ci ha abituato in questi match, costretto a lasciare il campo per problemi fisici. (Arthur 6)

de Ligt 5: serata disastrosa da parte del centrale olandese che prima entra nell’azione del primo rigore nerazzurro (assieme a Bonucci) poi ne causa uno in maniera assurda.

Danilo 6: solita prestazione sufficiente ma questa sera si vede poco nella metà campo offensiva poi viene costretto al cambio per infortunio sul finale del primo tempo. (Morata 7)

Bernardeschi 6: prestazione molto generosa la sua, aiuta molto la squadra. (Bonucci 5,5)

Rabiot 6,5: ormai da diverse partite a questa parte risulta sempre tra i migliori in campo.

Zakaria 6: prestazione senza infamia e senza lode ma sicuramente di corsa e sostanza. (Locatelli 5,5)

Cuadrado 5: spesso si lascia cadere perdendo palla senza che l’arbitro gli fischi fallo, in fase offensiva si vede poco e soffre il confronto con Perisic.

Dybala 5,5: ha dalla sua il bel passaggio per la seconda rete della Juventus ma per il resto gioca una partita anonima e nel finale di primo tempo si divora un gol. (Kean s.v.)

Vlahovic 6: trova il gol che porta momentaneamente la Juventus in vantaggio e sfiora un gran gol nel primo tempo ma per il resto la sua partita è molto difficile e spesso si perde tra le marcature di de Vrij e Skriniar.