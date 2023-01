Napoli-Juventus 5-1, le pagelle dei bianconeri: Di Maria non basta

La Juventus viene travolta dal Napoli 5-1, per gli ospiti in gol Angel Di Maria.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non ha responsabilità sui gol subiti, anzi, in occasione del primo gol di Osimhen era stato protagonista di una bella parata su Kvara.

Danilo 5: questa sera affonda insieme a tutti gli altri. (Iling Jr. 6)

Bremer 3,5: serata da incubo, sbaglia tutto ciò che si può sbagliare ed ha sulla coscienza almeno 2 gol.

Alex Sandro 4,5: prestazione pessima sublimata dalla deviazione decisiva in occasione del gol di Elmas.

Chiesa 4,5: alla prima da titolare dopo il suo ritorno dal lungo infortunio delude le aspettative, ci mette la voglia ma non entra mai in partita.

McKennie 4,5: ennesima partita da fantasma, ma oggi si nota meno perché anche tutti i suoi compagni sono spariti.

Locatelli 5: uno dei meno peggio ma la confusione sul suo cambio è sicuramente decisiva in occasione del gol di Rrahmani che chiude la partita. (Paredes 5,5)

Rabiot 5,5: ci prova ma oggi non è in una grande serata come invece ormai ha abituato nel corso dell’attuale stagione. (Soulè s.v.)

Kostic 4,5: bruttissima partita da parte del serbo che anche sotto il profilo dei cross questa sera risulta disastroso.

Di Maria 6,5: si accende poche volte ma quando lo fa è sempre pericoloso. Prima colpisce in pieno l’incrocio dei pali con un diagonale, poi trova il gol che riapre momentaneamente la partita, ma i riforinimenti sono completamente assenti. (Miretti 5,5)

Milik 5,5: si vede poco e spreca con un colpo di testa debole una buona occasione. (Kean 5).