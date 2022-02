Lazio-Porto 2-2, le pagelle dei biancocelesti: Anderson e Strakosha i migliori

Alla Lazio non basta il pareggio raggiunto in extremis con Cataldi per la qualificazione ai quarti di Europa League. Tra i giocatori della Lazio Felipe Anderson e Strakosha i migliori. Bene anche Immobile che sblocca il match. Sottotono Marusic e Milinkovic.

Vediamo i voti dei biancocelesti:

Strakosha 6,5: poco impegnato nel primo tempo; sul rigore fa il possibile e riesce quasi a sfiorare il tiro. Nel secondo tempo salva il risultato per tre volte;

Marusic 5,5: inizia molto bene la gara con un salvataggio in extremis su un avversario lanciato in rete. Male, invece, all’inizio del secondo tempo, quando non chiude su un’occasione da gol degli avversari. Incerto in diverse occasioni;

Luiz Felipe 5,5: non dimostra la solita autorità;

Patric 5,5: attento ed efficace nelle chiusure. Si fa sorprendere sul secondo gol del Porto;

Radu 5,5: l’ammonizione ricevuta nei primi minuti lo condiziona. Dal 54’ Hysaj 5,5: inizia bene con dei buoni inserimenti sulla fascia, ma si va via via spegnendo;

Milinkovic 5,5: fuori dal gioco nella prima mezz’ora. Commette un ingenuo fallo in area regalando il rigore del pareggio. Si sveglia un po’ dopo questo errore. Diventa pericoloso specialmente nel gioco aereo;

Leiva 6: equilibratore del centrocampo, detta i tempi della manovra. Dal 54’ Cataldi 6: entra male in partita, ha però il pregio di siglare il gol della speranza;

Luis Alberto 5,5: avulso dal gioco ed impreciso nei passaggi. Prende una traversa ma fallisce un paio di occasioni sotto porta;

Felipe Anderson 6,5: spunti da campione, sempre nel vivo dell’azione della Lazio. Cala un po’ nella ripresa, ma è uno dei migliori in campo;

Immobile 6,5: gol e grande pericolosità per tutto il primo tempo. Cala anche lui nella ripresa;

Pedro 6: si vede che è condizionato dal recente infortunio subìto, comunque entra bene in alcune trame di gioco. Dal 71’ Moro 6: qualche buono spunto ma non incide.