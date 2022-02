Cagliari-Napoli 1-1, le pagelle degli azzurri: Osimhen risponde a Pereiro

Il Napoli pareggia contro il Cagliari e resta terzo in classifica. Dopo l’iniziale vantaggio di Pereiro ci pensa Osimhen che entra e segna la rete del definitivo 1-1.

OSPINA 5.5: sul goal sardo sbaglia clamorosamente, ma con un paio di parate importanti tiene in vita i suoi.

RRAHMANI 6: serata difficile, ma resta lucido e gioca una gara sufficiente.

KOULIBALY 5: meno brillante rispetto al solito, sbaglia tanto e perde diversi duelli aerei.

JUAN JESUS 5.5: non sempre attento, la difesa a 3 non sembra mettere in risalto le qualità dei centrali azzurri. (dal 67′ OUNAS 6)

DI LORENZO 6: buona prima parte di gara, esce per infortunio. (dal 27′ MALCUIT 5: tanta corsa, ma poche idee e poca concretezza. Dall’83’ ZANOLI SV)

DEMME 5.5: spesso rallenta la manovra, gioca poco in verticale. (dal 67′ RUIZ 6)

ZIELINSKI 5.5: il suo raggio d’azione è arretrato e questo lo limita un po’

RUI 6: partita in chiaroscuro, ma ha il merito di servire ad Osimhen il pallone dell’1-1.

ELMAS 5.5: si accende solo a tratti, poteva fare di più.

MERTENS 5.5: discorso simile a quello fatto per Elmas.

PETAGNA 5: perde molti duelli e non sempre riesce nel gioco di sponda. (dal 67′ OSIMHEN 7)