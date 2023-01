Lecce-Lazio 2-1, le pagelle dei giallorossi: Umtiti il migliore, Colombo chiude il match

Il Lecce conquista la seconda vittoria casalinga della stagione contro la Lazio di Sarri. Dopo un primo tempo sottotono e sotto di un gol, la squadra di Baroni gioca un’altra partita nella ripresa mettendo in seria difficoltà gli ospiti. I migliori Umtiti e Strefezza. Bene anche Colombo, che firma il gol della vittoria, e Gendrey. Fondamentale l’ingresso di Di Francesco. Esordio negli ultimi minuti per il neo acquisto Maleh.

Questi i voti dei giallorossi:

Falcone 6,5: un suo buon intervento impedisce il gol a Casale nei primi minuti. Rimane attento per tutta la gara e, lasciato completamente scoperto, nulla può sul gol di Immobile;

Baschirotto 6,5: una sua disattenzione costa lo svantaggio iniziale quando si lascia sfilare Immobile cha va in gol. Prestazione in crescendo con un secondo tempo che ha giovato della sua forza fisica nel contenere gli attaccanti avversari;

Umtiti 7: resto parte più che bene mostrando sicurezza e destrezza in occasioni critiche. Giganteggia nella ripresa, partecipando attivamente all’assalto dei giallorossi;

Gendrey 6,5: con tanta determinazione fondamentale il suo apporto in fase di rottura. Dalle sue parti il gioco del Lecce si sviluppa raramente, ma contiene con impegno le incursioni di Zaccagni;

Hjulmand 6: nella prima fase di gara convince poco e niente. Non riesce mai a contribuire alla manovra; entra meglio e dirige con maestria il centrocampo salentino nel secondo tempo. Fa salire la squadra e fondamentale il suo lancio per Di Francesco per la rete di Strefezza;

Gallo 6,5: all’inizio messo a dura prova dalla velocità e corsa di Lazzari, non riesce praticamente mai a contrastarlo. Con qualche tiro e maggiore grinta la sua prova migliora e il voto sale decisamente per il suo secondo tempo;

Blin 6: appare inizialmente sottotono, si riprende già sul finire del primo tempo. Si inserisce bene nelle trame del gioco leccese nella seconda frazione. Dall’86’ Askildsen s.v.;

Gonzalez 6,5: fa il suo con personalità e concentrazione, confermando la buona forma mostrata prima della pausa del campionato. Dall’86’ Maleh s.v.;

Banda 5,5: gioca nel momento più difficile per il Lecce e non riesce a cambiare le sorti di un primo tempo negativo dei giallorossi. Dal 45’ Di Francesco 6,5: il suo ingresso ha dato la svolta alla manovra del Lecce. Suo il cross che Colombo trasforma in rete;

Colombo 6,5: fa quel che può quando può in un primo tempo in cui il Lecce soffre ad arrivare nei pressi della porta avversaria. Nel secondo tempo cresce con tutta la squadra e ha il merito di firmare il gol della vittoria. Dall’83’ Ceesay 6: gioca poco ma si fa vedere

Strefezza 7: nel primo tempo qualche bella giocata quando gli capita il pallone tra i piedi e tanta grinta ma senza concretizzare, complice anche la poca assistenza dei compagni. Con il cambio di mentalità del Lecce, dopo l’intervallo, gioca poi un secondo tempo di qualità e segna anche la rete del pari. dal 73’ Oudin s.v..