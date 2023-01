Cremonese-Juventus 0-1, le pagelle dei bianconeri: Milik all’ultimo respiro

La Juventus batte un’ottima Cremonese grazie ad una stupenda rete su punizione da parte di Arek Milik nei minuti di recupero della partita.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: un paio di parate importanti, in altre due occasioni viene graziato dal palo.

Gatti 6: qualche incertezza di troppo negli interventi ma fa comunque il suo, inoltre sfiora anche il gol nel finale.

Bremer 5,5: soffre un po’ troppo le ripartenze della Cremonese, soprattutto quelle di Dessers.

Danilo 6,5: primo tempo nella norma, mentre nel secondo tempo mette in campo una prestazione enorme.

Soulé 6,5: nel primo tempo è quello che ci prova di più, sfiora il gol con due bei tiri a giro da fuori area(Chiesa 6,5)

Locatelli 5: non si vede mai a causa del pressing asfissiante degli avversari, ma sbaglia anche quando ha più spazio.

Fagioli 6: ennesima buona partita da parte dell’ex di giornata che dimostra sempre grande personalità. (Kean 6,5)

McKennie 5: in pratica è un fantasma per tutto il tempo in cui rimane in campo, ci si ricorda solamente di un bel cambio gioco per Kostic (Rabiot 6,5)

Kostic 6: produce un numero impressionante di cross e sfiora un gol meraviglioso con una sassata in diagonale, però compie anche qualche errore di troppo in impostazione di gioco. (Iling-Junior s.v.)

Miretti 6: un po’ più presente negli ultimi 25 metri rispetto alle ultime uscite ma non riesce ancora a trovare il gol. (Paredes 5,5)

Milik 7,5: partita oggettivamente brutta ma l’importanza e la bellezza della punizione con cui regala i 3 punti alla Juventus nei minuti di recupero non si può sottovalutare.