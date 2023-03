Lecce-Torino 0-2, le pagelle dei giallorossi: male la difesa, bene Blin

Il Lecce soffre e cade in casa contro il Torino di Juric che neutralizza bene il gioco dei salentini. Troppe le difficoltà a creare gioco per il centrocampo giallorosso. Bene Blin. Buoni anche gli ingressi di Colombo e Oudin.

Questi i voti dei giallorossi:

Falcone 6: lasciato completamente solo dalla linea difensiva non gli si può addossare grande responsabilità sui gol. Per il resto ordinaria amministrazione. Qualche disattenzione nei rinvii nel secondo tempo;

Gendrey 5,5: si fa vedere spesso nella prima mezz’ora quando la manovra del Lecce si sviluppa per lo più sulla sua fascia. Vince diversi contrasti nel primo tempo. Cala vistosamente nella ripresa;

Baschirotto 5,5: si lascia superare in occasione del secondo gol. Come ai suoi compagni di reparto oggi gli manca l’attenzione necessaria per contrastare una squadra organizzata come il Torino;

Umtiti 6: anche lui avrebbe potuto fare qualcosa in più sul gol di Sanabria. Per il resto gestisce le diverse occasioni con esperienza;

Gallo 5,5: qualche accelerata e qualche buon cross che rimangono poco utili per l’attacco leccese ben neutralizzato dalla difesa granata. Anche lui colpevole sul secondo gol. Nella ripresa dà una mano in fase offensiva;

Gonzalez 5: non una delle sue migliori partite. Anche lui ben neutralizzato dalla compattezza del gioco avversario non riesce a dare concretezza alle iniziative dei salentini, ma appare più. Dal 78’ Banda 6: entra nel momento più complicato della gara. Qualche buono spunto ma senza incidere;

Hjulmand 5,5 qualche giocata in mezzo al campo passa dai suoi piedi, ma è messo a dura prova da Rodriguez e compagni che non gli danno possibilità di svolgere il suo ruolo con efficacia. Dal 53’ Maleh 6: entra nel momento peggiore della gara e fa bene. Partecipa attivamente alle iniziative del Lecce ad inizio ripresa;

Blin 6: tra i più attivi del centrocampo Lecce; recupera qualche pallone e si propone spesso. Tra tutte la sua la prestazione migliore;

Strefezza 5,5: anche lui si muove tanto, senza però esprimere il suo gioco. Messo a dura prova dal pressing avversario riesce a resistere, ma rimane poco incisivo in area. Dall’87’ Voelkerling s.v.;

Ceesay 5,5: la sua gara si riduce ai tentativi di pressing sui difensori avversati, ma non riceve nessun pallone utile. Dal 46’ Colombo 6: entra bene nella gara, merita la sufficienza per la voglia di approfittare delle poche occasioni concesse al Lecce;

Di Francesco 5,5: inizialmente fa quel che può, arretra in fase difensiva a sostegno dei compagni quando serve, ma avanti non si vede praticamente mai. Dal 46’ Oudin 6: il suo impatto sulla gara è buono, ma