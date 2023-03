Lazio-AZ Alkmaar 1-2, le pagelle dei biancocelesti: Luis Alberto il migliore

All’Olimpico la Lazio si fa superare dagli olandesi dell’AZ Alkmaar. Prestazione non soddisfacente dei biancocelesti, tra i quali però si distingue la gara di Luis Alberto. Sufficienti anche le prestazioni di Pedro, che segna il gol del momentaneo vantaggio, e di Felipe Anderson. Milinkovic non incide.

Questi i voti dei biancocelesti:

Maximiano 5,5: inizia con attenzione e sicurezza. Nulla può sul primo gol; nonostante la breve distanza avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa di più sul secondo gol degli olandesi;

Lazzari 6: si disimpegna bene non solo nella fase offensiva, come siamo abituati a vederlo, ma anche in difesa;

Casale 6: attento e ordinato nelle chiusure. Dal 46’ Romagnoli 6: attento nella marcatura, anche se è costretto a qualche fallo di troppo per il dinamismo degli attaccanti avversari;

Patric 5,5: qualche responsabilità sul gol degli olandesi, non chiudendo con tempestività sul cross;

Marusic 6: tiene bene la zona e a volte si spinge anche in attacco con personalità;

Milinkovic-Savic 6: luci e ombre. Perde il pallone che porta al pareggio gli olandesi, ma va subito dopo vicino al gol con un gran tiro da fuori area. Anche sul finire ha una buona palla per il pareggio, ma fallisce;

Cataldi 6: il solito lavoro tattico e di tamponamento a centrocampo. Dal 70′ Vecino: s.v.;

Luis Alberto 6,5: numeri di alta classe in mezzo al campo. Quasi tutte le azioni della Lazio passano da lui;

Pedro 6: grande dinamismo e grande qualità. È il primo marcatore del match, sfruttando bene un ottimo assist di Zaccagni. Cala nella ripresa. Dal 70′ Cancellieri 6: un buon cross e una buona ripartenza per lui;

Felipe Anderson 6: si muove bene creando pericoli col suo gioco fatto di dribbling e fantasia. Perde una ghiotta occasione sul finale;

Zaccagni 6: molto attivo, si fa vedere e si propone spesso. Suo l’assist che manda in gol Pedro per il gol del vantaggio. Cala anche lui alla distanza e sul finire non si vede quasi mai.