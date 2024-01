Empoli-Milan 0-3, le pagelle dei rossoneri: buona prova del diavolo

Il Milan vince e convince a Empoli, chiudendo il girone di andata con un netto 3 a 0 sul campo dei toscani. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6,5: sui pochi tiri dalle sue parti si fa trovare pronto senza particolari esitazioni.

Calabria 6: partita sufficiente sulla sua fascia (Dal 70′ Bartesaghi 6: continua senza problemi il lavoro del capitano, propositivo in zona offensiva).

Kjaer 6,5: non soffre le poche incursioni degli avversari, prova silenziosa da vero leader. (Dall’84’ Gabbia s.v.).

Hernandez 7: sempre da centrale, ma con tocchi di livello. Interpreta molto bene il suo ruolo, quando sente l’esigenza esce e fa male palla al piede.

Florenzi 6: la sua partita dura poco più di mezz’ora, costretto ad uscire per infortunio. (Dal 35′ Jimenez 6,5: il debutto in Serie A non lo spaventa, si era già visto in Coppa Italia: in campo senza paura e con tocchi che fanno intravedere classe e qualità).

Loftus-Cheek 7.5: torna al gol e ha il pregio di farsi sentire per tutta la metà campo con fisico e intelligenza. (Dal 70′ Musah 6: l’impressione è che il suo predecessore non fosse mai uscito, quindi bene per i 20′ a disposizione).

Adli 6: pulito e ordinato nel gestire il pallone per tutta la gara.

Reijnders 6,5: l’azione del primo gol parte della sua caparbietà che è la caratteristica fondamentale che ci mette in ogni pallone toccato o recuperato.

Pulisic 7: altra prestazione di livello, con il quinto assist di questo campionato fornito a Traorè dopo una corsa a campo aperto. E non solo questo.

Giroud 6,5: il rigore è segnato con carattere, poi gioca per la squadra.

Leao 7: assist in velocità per il primo gol, poi evidenza una netta crescita rispetto alle ultime uscite stagionali. (Dall’84’ Traorè 7: in 6′ entra senza paura e approfitta dell’invito di Pulisic per il primo gol in Serie A che incorona una settimana incredibile, dopo la rete siglata martedì in Coppa Italia).

All. Pioli 7: è un Milan diverso, in una partita gestita bene e messa sui binari giusti. Al di là del solito neo legato agli infortuni, oggi ha avuto risposte dai suoi top player e dai giovani che sono pronti per dargli grandi soddisfazioni.