Milan-Bologna, le pagelle dei rossoneri: reti bianche a San Siro

Il Milan non va oltre lo 0 a 0 contro il Bologna. Le pagelle dei rossoneri nel monday night della trentunesima giornata di campionato.

Maignan 7: lo 0 a 0 ha anche la sua firma. Il Bologna si rende pericoloso, ma lui è saracinesca con parate importanti.

Calabria 6,5: fascia da capitano, lo concretizza sul campo. Molto bravo nella fase di interdizione: ruba qualche pallone dai piedi degli avversari per avviare nuove ripartenze. (Dal 75′ Florenzi: s.v.)

Kalulu 6,5: sempre attento, presente quando c’è da difendere. Gioca alto e con carattere.

Tomori 6,5: con Kalulu è sintonia, bravo ad imporsi e ad avere la meglio in uno contro uno pericolosi.

Hernandez 6: bravo in fase di interdizione, imprendibile quando scappa agli avversari, ma si perde negli ultimi metri.

Tonali 6: pulisce il disordine creato dal Bologna, le impostazioni partono da lui.

Bennacer 6,5: preziosissimo per questo Milan, detta i tempi in mezzo al campo. (Dal 70′ Kessié 6: entra tra i fischi, ma è sufficiente la sua prova con i tentativi di affondare la difesa avversaria).

Messias: 5,5: lezioso, oggi in netta difficoltà. Non manca la dedizione, ma Pioli lo cambia all’intervallo. (Dal 46′ Rebic 5,5: ci si aspetta un cambio di rotta, ma su quella fascia non cambia nulla).

Diaz 6: si rende pericoloso nel primo tempo, ma poi nel finale non è pervenuto. La squadra preferisce giocare sui cross per Ibra e si dimentica di lui.

Leao 6: manca l’ultima parte, guardare la porta e segnare. Per il resto resta l’uomo più pericoloso di Pioli, tra scatti devastanti e fisico nei duelli.

Giroud 5,5: gioca da nove, come sa fare. Ha a disposizione pochi palloni, più utile per dare peso all’attacco. (Dal 70′ Ibrahimovic 6: pronti e via, scalda i motori. Poi la testata rimediata nel confronto con Medel lo lascia a terra per un po’. Bravo nelle sponde, non riesce ad incidere).

All. Pioli 5,5: sono partite da vincere per l’obiettivo Scudetto, si sa. Il Bologna non è vittima sacrificale, ma non riesce a trovare le modalità per trovare il quarto 1-0 consecutivo in campionato