Milan-Empoli 1-0, le pagelle dei rossoneri: ci pensa Pulisic

Il Milan ha vinto 1-0 contro l’Empoli nel pomeriggio domenicale della 28^ giornata di Serie A. A segno Pulisic, con un gol al 40′ che ha deciso la gara. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6: impegnato poco, ma si fa trovare attento al 55′ sul tiro di Cambiaghi e nel finale bloccando il colpo di testa di Destro.

Calabria 5,5: un po’ impreciso sui cross, quasi sempre controllati dagli avversari. Al tiro non è fortunato. Per il resto tiene botta sulla sua fascia.

Tomori 6: poco più di 60′ per una prestazione precisa e attenta, non ci sono grosse criticità da gestire. (Dal 62′ Kalulu 6: continua il lavoro del suo predecessore).

Thiaw 6: Niang e compagni non si dimostrano pericolosi e segue quanto fatto da Tomori.

Hernandez 6,5: Nicola prepara una bella barriera davanti a lui, però questo non lo limita. Quando parte palla al piede San Siro si galvanizza sempre, attento anche nei recuperi difensivi.

Reijnders 6: ordinato in mezzo al campo, sufficienza piena senza brillare. (Dal 62′ Musah 6: entra bene, nel finale si scalda con una serpentina che avrebbe potuto fare molto male ai toscani).

Bennacer 6,5: l’azione del gol parte da una sua apertura, mette più volte una pezza e copra bene il lavoro dei suoi compagni di reparto.

Loftus-Cheek 6,5: ad inizio gara il campo è pesante e la sua fisicità va in premio ai rossoneri. Non dà segni di riferimento e questo permette ai rossoneri di impostare da diverse angolature.

Pulisic 7: rimane sempre il più pericoloso, cerca spesso Jovic con dei traversoni puliti. Il gol è la ciliegina sulla torta del tanto lavoro che spesso non si vede, ma che fa bene a questa squadra. (Dal 62′ Chukwueze 5,5: ci si poteva aspettare un po’ di più dalla sua entrata, si scalda solo nel finale, ma sbaglia tanto).

Okafor 6,5: prova a simulare le buone doti di Leao e fa intravedere le sue qualità. Fornisce l’assist a Pulisic per il gol, cala nel finale per la stanchezza. (Dal 90′ Adli s.v.).

Jovic 5: sostituire Giroud non è semplice, ma avere la certezza di poterlo fare per aiutarlo a riposare sarebbe cosa buona e giusta. Fatica a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, tocca pochi palloni e in maniera imprecisa. Poteva essere una partita di riscatto dopo la squalifica. (Dal 72′ Giroud 6: tiene alta la squadra, ma ha poche possibilità di andare al tiro).

All. Pioli 6: tre punti preziosi anche perché l’Empoli era avversaria tutt’altro che semplice. Non trova grandi risposte dalle seconde linee e questo è uno dei problemi su cui dovrà lavorare.