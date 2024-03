Bayern Monaco-Lazio 3-0, le pagelle dei biancocelesti: male la difesa, l’attacco non incide

All’Allianz Arena Bayern Monaco-Lazio 3-0. I biancocelesti mancano l’approdo ai quarti di finale con una prestazione che non basta per qualificarsi. Si salvano le prestazioni di Guendouzi e di Provedel. Bene anche il subentrato Cataldi e Felipe Anderson.

Questi i voti dei biancocelesti:

Provedel 6: non ha colpe sui gol. Fa quel che deve anche se il 3-0 risuona forte anche nel giudicare la sua prestazione. Per il resto gestisce la gara con la solita prudenza;

Marusic 5: fatica non poco su tutta la sua fascia grazie anche alla serata ispirata di Musiala e Guerreiro;

Gila 5: anche lui soffre tanto l’attacco degli avversari e in particolare dell’implacabile;

Romagnoli 5: inizia bene dirigendo tutto il comparto difensivo da centrale. Poi si unisce al grigiore di tutta la Lazio dopo aver subito il primo gol;

Pellegrini 5: un po’ come tutta la squadra soffre il ritmo della gara e in particolare non contiene le accelerate di Sanè e Kimmich;

Guendouzi 6: con tanta personalità fa quel che può e porta a termine una gara personale comunque sufficiente;

Vecino 5: non incide come potrebbe. Dal 60′ Cataldi 6: Entra nel momento più buio e prova a dare una svolta che non arriva;

Luis Alberto 5: oggi manca anche lui all’appello delle certezze biancocelesti. Poco propositivo, non gioca con la maestria e l’inventiva che da lui ci si aspetta. Dal 80′ Kamada s.v.

Felipe Anderson 6: poco aiutato e servito dai compagni fa ciò che riesce, ma anche per lui la serata non è delle più semplici da gestire. Dal 75′ Pedro s.v.;

Immobile 5: non crea pericoli. Anche lui poco coadiuvato dal gioco povero della Lazio di stasera, le sue poche iniziative si concludono con un nulla di fatto. Dal 60′ Castellanos 5: impreciso, non dà il contributo che poteva far cambiare le sorti della gara;

Zaccagni 5: tanta corsa ma poca sostanza. Non diventa mai veramente pericoloso per i padroni di casa; anche se ci prova rimane impreciso e poco lucido. Dal 60′ Isaksen 6: ci mette tanta buona volontà e mostra personalità, oltre voglia di aiutare a far risalire la squadra. Merita la sufficienza.