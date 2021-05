Juventus-Milan 0-3, le pagelle dei rossoneri: zampata Champions

All’Allianz Stadium il Milan si è imposto sulla Juventus, 0-3 il risultato finale per i rossoneri. Di seguito le pagelle degli uomini di mister Stefano Pioli.

Donnarumma 6,5: sotto i riflettori per le notizie di mercato, regala la rete inviolata ai rossoneri. Poco impegnato, quando lo è si difende al meglio.

Calabria 7: cresce nel corso del primo tempo e fa salire la squadra, cala un po’ nel finale ma fa sempre ripartire l’azione.

Kjaer 7: perfetto e preciso, non sbaglia un colpo. Si fa trovare sempre nella posizione giusta, preziosi i suoi colpi di testa a sventare diversi pericoli.

Tomori 7.5: vedere la descrizione di Kjaer, in coppia con lui non commette nessun errore. Poi il gol del definitivo 3-0, di caparbietà.

Hernandez 6,5: accusa numerosi colpi nei primi 45′, poi prende possesso della sua fascia e le discese mandano in crisi la difesa bianconera.

Bennacer 6,5: è l’elemento chiave che permette al Milan di avere l’equilibrio in mezzo al campo. Gioca distintamente e senza particolari pressioni. (Dall’82’ Meité: s.v.).

Kessié 7: mezzo punto in meno per il rigore sbagliato che ai fini del risultato non incide, per fortuna. Questo non può cancellare l’ennesima prestazione di sostanza e presenza a tutto campo.

Saelemaekers 6: sufficienza piena, non una delle sue migliori prestazioni, ma svolge il suo compito con diligenza. (Dall’82’ Dalot: s.v.).

Diaz 8: è il migliore in campo perché è una scommessa, voluta da Pioli e ripagata dallo stesso giocatore con una prestazione di spessore condita dal gol che indirizza poi il match. Una sorpresa di vivacità e pericolosità, l’arma in più dei rossoneri. (Dal 70′ Krunic 6: compatta la squadra e crea la diga giusta che poi copre le spalle per il 3-0).

Calhanoglu 6,5: è in salute e in alcuni colpi lo fa intravedere. Gioca più dietro le quinte, ma lo fa tranquillamente.

Ibrahimovic 6: sul gol di Diaz è bravo a bloccare Szczesny fuori dalla porta. Sbaglia molto e si fa male. (Dal 66′ Rebic 7: entra in campo concentrato e trova un grandissimo gol, di istinto e di intelligenza).

All. Pioli 8: questa è la sua vittoria, per la scommessa Diaz e la decisione di mettere Rebic che poi segna. Costruisce la partita e porta il Milan a 3 punti fondamentali. Bravo!