Napoli-Udinese 5-1, le pagelle degli azzurri: festival del goal al Maradona

Il Napoli vince in maniera netta contro l’Udinese e sale momentaneamente al secondo posto in classifica. Le reti sono state siglate da 5 marcatori diversi: Zielinski, Ruiz, Lozano, Di Lorenzo ed Insigne.

MERET 6: vede all’ultimo il tiro di Okaka, per il resto qualche buona uscita.

DI LORENZO 6.5: qualche sbavatura ma è bravo a segnare un goal sugli sviluppi di calcio d’angolo.

MANOLAS 6: piccolo errore sul goal ospite, ma prestazione comunque sufficiente.

RRAHMANI 6: bravo nel gioco aereo e negli anticipi.

HYSAJ 6.5: spinta costante e buona condizione fisica. (dall’84’ RUI SV)

BAKAYOKO 6.5: tanta quantità, quando è in forma anche il resto della squadra gioca meglio, collante incredibile tra i reparti. (dall’84’ DEMME SV)

RUIZ 7: goal da antologia, palla al piede e nello stretto mostra una tecnica incredibile.

LOZANO 7: goal da vero rapace, corsa e abnegazione al servizio dei compagni. (dal 75′ POLITANO 6.5)

ZIELINSKI 7.5: parte non bene, poi sblocca la gara e serve a Ruiz la palla del 2-0, sbaglia poche giocate e offre sempre una linea di passaggio ai compagni. (dal 75′ ELMAS 6)

INSIGNE 7: goal che arriva solo al 91′ ma che corona una prestazione veramente eccezionale.

OSIMHEN 6.5: anche quando non segna si rende utile con sponde di testa e appoggi laterali. (dal 70′ MERTENS 6)