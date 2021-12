Milan-Napoli 0-1, le pagelle dei rossoneri: intoppo Scudetto

A San Siro è maturata un’altra sconfitta per il Milan. Il Napoli ha avuto la meglio sui rossoneri: 1 a 0 il risultato finale, gol di Elmas al 5′ del primo tempo. Di seguito le pagelle degli uomini di mister Stefano Pioli.

Maignan 6: sul gol subito è complice tutta la difesa, per il resto delle gara non viene chiamato particolarmente in causa dall’attacco dei partenopei.

Florenzi 7: forse il migliore in campo dei rossoneri. Costanza e qualità, anche nei momenti più difficili. Il tocco in più gli permette di superare avversari e crearsi i giusti spazi. Potrebbe essere la prestazione più bella da quando indossa questa maglia. Sfiora anche un bellissimo gol. (Dall’86’ Kalulu: s.v.).

Tomori 6,5: interventi precisi e puntuali, come sempre. L’offensiva del Napoli si spegne piano piano, lui tiene alta la concentrazione.

Romagnoli 6,5: vedere quanto scritto per Tomori. Non soffre particolarmente. In più detta le linee guida a Ballo Touré.

Ballo Touré 5: alterna dei momenti positivi ad amnesie totali che sarebbero potute costare molto caro. Sostituire Hernandez non è semplice, è più difensivo che offensivo, ma manca di sicurezza.

Kessié 5,5: perde una quantità importante di palloni, affaticato e con poca inventiva. Dalla sua ha un gol pesantissimo che avrebbe fatto bene più a lui che ai rossoneri. Peccato per il var.

Tonali 6: totale in tutto il campo, fa quello che la partita gli suggerisce. Ormai ha un autonomia tale che gli consente di dare istruzioni e farsi seguire. (Dal 77′ Bennacer 6: poco tempo a disposizione per poter cambiare le sorti del match, ma non entra male).

Messias 5,5: partenza dal 1′ guadagnata, ma è scarico. Azioni in solitaria prevedibili, poco incisivo. (Dal 79′ Castillejo 5: non impatta con la gara, sarebbe da senza voto, ma dimostra quel poco per guadagnarsi l’insufficienza).

Diaz 5: guadagna molti falli a favore che spezzano la partita, ma difficilmente riesce a saltare l’uomo. E non è solo per i contrasti che subisce, ma anche per poca inventiva che oggi pesa. (Dal 63′ Giroud 5,5: pochi allenamenti per giudicarlo. Cerca di far salire la squadra, ma viene cercato poco. Da segnalare un colpo di testa che poteva essere gestito meglio).

Krunic 5: parte bene, ma poi si perde. Non è sicuramente la serata giusta per insistere con poche idee in quel ruolo e Pioli lo capisce. (Dal 63′ Saelemaekers 6: entrata positiva, meglio delle ultime uscite stagioni. Porta in campo freschezza e voglia).

Ibrahimovic 6: pochi palloni a disposizione, ma rimane uno dei più pericolosi. Peccato non averlo sfruttato meglio.