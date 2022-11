Torino-Milan 2-1, le pagelle dei rossoneri: brutto diavolo

A Torino vincono i granata, 2-1 il risultato finale contro il Milan. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Tatarusanu 5,5: inizia con due interventi determinanti, ma sui gol non fa nulla per evitarli. Al netto di una difesa che questa sera lo lascia solo.

Kalulu 6: in centro alla difesa c’è confusione e lui prova a coprire un po’ lì e un po’ sulla fascia. L’ammonizione pesa e Pioli lo sostituisce dopo un tempo di gioco. (Dal 46′ Dest 6: una delle poche note liete della serata. Entra con lo spirito giusto, per spingere e per provare a rendere pericolosa la manovra offensiva rossonera).

Gabbia 4: tanti errori, sui due gol è uno dei principali colpevoli.

Tomori 5,5: Pellegri è gestibile, ma per i due trequartisti granata ci vorrebbe più attenzione. Partita con meno qualità.

Tonali 6: aumenta la sua presenza tuttocampo, per cercare di fare da diga ai tenativi degli avversari. (Dal 67′ Bennacer 6: poco tempo per dare un giudizio ampio, ma continua il buono messo in campo da Tonali).

Pobega 5,5: Pioli lo lascia in campo fino alla fine. Alterna interventi precisi ad altri tentativi di azione da rivedere.

Messias 6: un gol per la speranza, nonostante rimanga in dubbio la validità per una presunta spinta su Buongiorno. Più anima che peso in questa gara. (Dal 78′ Giroud s.v.).

Diaz 6: fa di tutto per servire Leao e rendere pericolosa la manovra, ma nessuno lo sfrutta. Sul 2-0 Pioli prova a mischiare le carte in tavola e ci va di mezzo anche lui. (De Ketelaere 4,5: assente ingiustificato anche in questa gara. Tante aspettative su di lui, oggi non fa molto per smentire i suoi haters).

Leao 4,5: oggi è un grande no, ma capita a tutti. Con i se e con i ma non si fanno i conti, ma le due occasioni non sfruttate nei primi 10′ di gioco avrebbero potuto cambiare le sorti di questa gara. (Dal 46′ Rebic 5,5: impreciso nella fase di impostazione, il Torino attacca e dà il suo contributo in difesa).

Origi 5: gli arrivano pochi palloni e va a prenderseli improvvisandosi regista. Da lui ci si aspetta molto di più.

All. Pioli 5,5: il Milan non perdeva in esterna in campionato dal novembre scorso. Tante ancora le assenze, settimana prossima c’è la partita contro il Salisburgo in cui il Milan si giocherà tanto per il futuro in Champions League. Da rivedere.