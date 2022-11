Lecce-Juventus, le pagelle dei bianconeri: capolavoro Fagioli

La Juventus batte il Lecce e trova la terza vittoria consecutiva in campionato grazie ad una meraviglia di Nicolò Fagioli.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: viene impegnato poco dagli avversari e viene graziato dal palo nel finale di partita.

Cuadrado 6: primo tempo un po’ in ombra poi nella ripresa la sua prestazione migliora.

Gatti 6,5: il migliore della linea difensiva, forse ora meriterebbe un po’ di continuità per entrare a suo agio con l’ambiente bianconero.

Danilo 6: altra prova solida da parte del difensore ex City che sicuramente è il giocatore più continuo della rosa.

Alex Sandro 6,5: finalmente una buona partita da parte del terzino brasiliano che oggi appare molto attento in difesa e con buona cera anche in fase offensiva.

McKennie 5: non stava benissimo ed in campo si è visto in maniera decisa. (Fagioli 7)

Miretti 5,5: la Juventus inizia a crescere grazie ad alcune sue giocate nel secondo tempo ma arriva sempre all’ultimo passaggio sbagliando la sceltà. (Kean 6)

Rabiot 6: oggi viene impiegato come centrale di centrocampo e cerca di fare il possibile in un ruolo non suo.

Soulé 5,5: alla prima da titolare forse gli tremavano un po’ le gambe ma comunque ha fatto vedere qualcosa di interessante. (Bonucci s.v.)

Milik 5,5: brutta partita da parte dell’ex Marsiglia, forse la peggiore da quando è arrivato a Torino.

Kostic 5,5: come al solito mette in mezzo tanti cross interessanti ma sul piano del gioco oggi ha fatto un passo indietro. (Iling-Junior 6,5)