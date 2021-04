Juventus-Napoli 2-1, le pagelle degli azzurri: il goal di Insigne non basta

Un buon Napoli perde contro la Juventus nel recupero della terza giornata del girone di andata di serie A; a decidere la sfida i goal di Ronaldo e Dybala, agli azzurri non basta la rete di Insigne segnata dal dischetto.

MERET 6: ordinaria amministrazione, incolpevole sui goal.

DI LORENZO 6: il migliore del reparto difensivo azzurro, spinge ma è bravo anche in fase difensiva.

RRHMANI 5: aggressivo ma non riesce a trovare sempre l’anticipo sugli avversari.

KOULIBALY 5.5: qualche buona chiusura, ma anche qualche amnesia difensiva.

HYSAJ 4.5: Viene saltato troppo facilmente da Chiesa in diverse occasioni, la catena di sinistra con Insigne non funziona soprattutto nella ripresa. (dal 76′ RUI 6)

RUIZ 5.5: qualche buono spunto, ma una partita comunque insufficiente per lo spagnolo che ci prova anche dalla distanza senza impensierire però Buffon. (dall’89’ PETAGNA SV)

DEMME 5: lento, perde spesso un tempo di gioco. (dal 54′ OSIMHEN 6.5)

ZIELINSKI 6.5: prestazione in crescendo, parte male ma soprattutto nella ripresa è una spina nel fianco per i padroni di casa.

INSIGNE 6.5: cala alla distanza, ma salva la prestazione grazie alla freddezza dimostrata in occasione del rigore trasformato.

LOZANO 5.5: si accende solo a tratti. (dal 54′ POLITANO 6)

MERTENS 5: fermato sistematicamente dal duo Chiellini-De Ligt, serata storta per il belga. (dal 76′ ELMAS 5.5)