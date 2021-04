Torino-Juventus 2-2, le pagelle dei bianconeri: Ronaldo la riprende all’ultimo

Una pessima Juventus pareggia nel Derby della Mole per 2-2 con le reti di Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 4,5: pessimo su entrambi i gol granata, giornata veramente da dimenticare per il portiere polacco.

Alex Sandro 5: ormai è totalmente involuto, non crea più nulla e sbaglia tantissimo. (Rabiot s.v.)

Chiellini 6: uno dei pochi a rimanere nella linea della sufficienza, entra anche nell’azione che porta al definitivo 2-2.

de Ligt 6: così come il suo compagno di reparto, è uno dei pochi a salvarsi questa sera.

Cuadrado 5: soffre tantissimo Ansaldi sulla sua fascia e da un suo pallone perso nasce l’azione del primo gol del Torino.

Chiesa 7: come al solito il migliore in campo della Juventus, lotta e corre per tutta la partita ed inoltre trova un gol tutto di potenza atletica.

Bentancur 5,5: il suo apporto è impalpabile, ma almeno non crea nessun grattacapo alla propria difesa. Sfortunato quando colpisce il palo per via di una grandissima parata di Sirigu.

Danilo 5,5: questa sera il brasiliano impiegato a centrocampo delude, ormai da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. (Ramsey 5)

Kulusevski 4: totalmente assente in attacco. Lento, impacciato e privo di creatività. E, come se non bastasse, regala anche al Torino la palla del 2-1 con un retropassaggio senza senso. (Bernardeschi 5,5)

Morata 5: completamente fuori condizione, anche questa sera non si vede praticamente mai negli ultimi 30 metri di campo.

Ronaldo 6: ennesima prestazione incolore da parte del portoghese, che però ha il merito di trovare il gol che salva la Juventus da un risultato completamente disastroso.