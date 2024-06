Italia-Turchia 0-0, le pagelle degli Azzurri: esame rimandato

Una brutta Italia esce con un pareggio a reti bianche dalla sfida con la Turchia.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Vicario 6: nessun intervento particolare da segnalare tranne una bella uscita di testa sulla trequarti.

Di Lorenzo 5,5: continua ad inanellare una serie di prestazioni insufficienti in linea con la sua ultima stagione con il Napoli.

Mancini 5: impreciso con la palla nei piedi.

Bastoni 6,5: il più positivo del terzetto difensivo.

Dimarco 5,5: tecnicamente è sempre una certezza ma da lui ci si aspetta sempre molto di più. (Calafiori sv)

Jorginho 5: brutta serata quella del regista azzurro che non riesce mai a dettare il tempo alla squadra. (Fagioli 6)

Cristante 6,5: colpisce un palo sul finale del primo tempo, inoltre gioca una partita di grandissima sostanza.

Orsolini 5: soffre tantissimo Yildiz e non riesce a brillare davanti al suo pubblico. (Cambiaso 6,5)

Pellegrini 6: primo tempo un po’ sotto tono, nel secondo tempo si riprende un po’. Frattesi sv)

Chiesa 5,5: non entra mai in partita, la speranza è che sia appesantito dalla preparazione per Euro2024. (Zaccagni 5)

Retegui 5: non arriva mai con i tempi giusti sul pallone, un suo contrasto maldestro mette lo il ginocchio di Kabak. (Raspadori 5,5)