Italia-Bosnia 1-0, le pagelle degli Azzurri: Frattesi top

L’Italia di Spalletti supera la Bosnia nell’ultimo test prima dell’Europeo grazie ad una rete di Frattesi.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 7: bella parata su Hajradinovic in avvio di partita, fondamentale in uscita nel finale di partita in seguito a errore di Dimarco.

Darmian 6: solita partita ordinata.

Buongiorno 6: nel primo tempo si fa vedere poco in fase di impostazione, nella ripresa prende fiducia e migliora la sua prestazione.

Calafiori 5,5: ad inizio partita da un suo errore nasce una grande occasione per la Bosnia, ci sarà modo di rifarsi.

Bellanova 5,5: corre tanto ma non riesce mai ad incidere nel momento decisivo. (Dimarco 5)

Jorginho 6: Smista il pallone come sa, ma forse avrebbe potuto osare di più. (Pellegrini 6)

Fagioli 6: l’esperimento del doppio play convince ma non fino in fondo, comunque fa il suo. (Cristante 6)

Cambiaso 6,5: a suon di prestazioni si sta conquistando anche il posto in Nazionale.

Frattesi 7: risulta sempre devastante con la sua capacità negli inserimenti, suo il gol decisivo. (Folorunsho sv)

Chiesa 6,5: non si trova a suo agio nei due dietro la punta e tende ad allargarsi sempre, da una di queste sue iniziative arriva l’assist per Frattesi. (Raspadori sv)

Scamacca 6,5: grandissimo lavoro di sponda per i compagni, è per distacco il migliore attaccante italiano ma sbaglia ancora gol troppo facili. (Retegui sv)