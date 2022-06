Italia-Ungheria 2-1, le pagelle degli Azzurri: Barella-Pellegrini per i 3 punti

L’Italia batte 2-1 l’Ungheria grazie alle reti nel primo tempo di Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini e si porta in testa al girone di Nations League.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6,5: ottima partita nonostante il dito lussato, fa un paio di parate importanti.

Spinazzola 6: si iniziano a vedere sprazzi del giocatore ammirato fino al brutto infortunio subito agli Europei. (Dimarco 6)

Bastoni 6: partita sufficiente da parte del centrale dell’Inter che si limita al compitino senza sbagliare nulla.

Mancini 6,5: come prestazione sicuramente ampiamente sufficiente, sfortunato in occasione dell’autogol che però non incide sul risultato finale.

Calabria 6,5: diversi spunti interessanti da parte del terzino del Milan che sicuramente sarà un protagonista di questo nuovo corso azzurro.

Pellegrini 7: migliore in campo per distacco, si inserisce tantissime volte e trova il gol che chiude la partita. (Locatelli 6)

Cristante 5,5: è l’uomo che dà equilibrio alla squadra ma questa sera sbaglia qualche passaggio di troppo.

Barella 6,5: primo tempo di altissimo livello sublimato da un gran gol, nella ripresa inizia a soffrire la stanchezza e sparisce. (Tonali s.v.)

Gnonto 6,5: altra partita convincente da parte del giovane attaccante. Va vicino al gol in almeno un paio di occasioni e la sensazione è che ci sia un buon materiale su cui lavorare.

Raspadori 6: un po’ più in ombra rispetto al solito, da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. (Zerbin s.v.)

Politano 5,5: sicuramente l’uomo più in ombra tra gli attaccanti azzurri, colpisce una traversa e trova l’assist per Pellegrini ma perde diversi palloni e non salta quasi mai l’uomo. (Belotti s.v.)