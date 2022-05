Juventus-Lazio 2-2, le pagelle dei bianconeri: addio senza festa

La Juventus dopo essere passato in doppio vantaggio grazie alle reti di Vlahovic e Morata si fa rimontare dalla Lazio e dà l’addio a Chiellini e Dybala senza i 3 punti.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: un paio di ottime parate ed è incolpevole in occasione delle due reti degli uomini dell’ex Maurizio Sarri.

Alex Sandro 5: ennesima prestazione negativa sublimata da un autogol goffo che riapre la partita.

Chiellini 6: 17 minuti in campo come gli anni passati in bianconero, dà l’addio alla Juventus con la gioia stampata in volto. (de Ligt 6)

Bonuccci 5,5: sbaglia tanti palloni e non sembra in una delle sue migliori serata ma per sua fortuna non combina nessun disastro.

Cuadrado 5: il pallone che perde al 95′ condanna i bianconeri ad un contropiede letale della Lazio che porta al pareggio biancoazzurro proprio all’ultimo secondo.

Locatelli 6: è ancora in ritardo di condizione ma già questa sera la sua prestazione è stata molto superiore a quella messa in campo nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. (Pellegrini 5,5)

Miretti 6: questa sera si trova davanti uno dei migliori reparti di centrocampo della Serie A ma non sfigura comunque, la sensazione è che la Juventus dovrebbe puntare sul giovane 2003 anche nella prossima stagione.

Morata 7: prestazione di grandissimo sacrificio impreziosita da un bellissimo gol a giro veramente meritato. (Ake 6)

Dybala 6: primo tempo di ottimo livello, bellissimo il colpo di tacco che fa partire l’azione del gol di Morata ma nella ripresa si vede veramente poco. Lascia il campo e la Juventus tra le lacrime sue e dello Stadium per una storia che non avrebbe voluto si interrompesse in questo modo. (Palumbo s.v.)

Bernardeschi 6,5: partita di grandissimo livello per l’ex Fiorentina che potrebbe essere stato anche lui all’ultima apparizione allo Stadium, sfiora il gol con un bel tiro a giro nei primi minuti di partita.

Vlahovic 6,5: trova l’ennesimo gol in questa stagione, ma in diverse giocate si impappina troppo. Ha ancora ampi margini di crescita ma le premesse sono più che ottime.