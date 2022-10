Ungheria-Italia 0-2, le pagelle degli azzurri: è Final Four

L’Italia batte l’Ungheria 2-0 e conquista la Final Four di Nations League, per gli azzurri in gol Giacomo Raspadori e Federico Dimarco.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 8: prestazione monumentale da parte del portiere del PSG che compie almeno 3-4 miracoli.

Toloi 6: serata meno appariscente rispetto ad altre uscite.

Bonucci 6.5: buona partita quella del capitano della Nazionale che sta trovando la miglior forma.

Acerbi 5,5: non perfetto questa sera ma comunque non fa errori. (Bastoni 6)

Di Lorenzo 6,5: ennesima partita convincente da parte del terzino di proprietà del Napoli. (Mazzocchi s.v.)

Barella 6,5: solita prestazione di lavoro sporco da parte del centrocampista che corre ovunque per tutta la partita.

Jorginho 5,5: questa sera va abbastanza in difficoltà e perde qualche pallone di troppo. (Pobega 6)

Cristante 7: Mancini in queste due partite lo ha messo titolare e lui si è fatto trovare sempre pronto, questa sera ha anche il merito di realizzare l’assist per Dimarco.

Dimarco 7: seconda da titolare e seconda partita in cui lascia il campo tra i migliori della serata. Trova il suo primo gol con la maglia della Nazionale.

Raspadori 6,5: il giovane attaccante trova la sua quinta rete con la maglia azzurra. (Scamacca 5,5)

Gnonto 5,5: serata un po’ opaca ma ha il merito di andare a riconquistare il pallone da cui arriverà poi il gol del vantaggio di Raspadori. (Gabbiadini 5,5)