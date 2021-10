Bodo Glimt-Roma 6-1, le pagelle dei giallorossi: disfatta per la squadra di Mourinho

La Roma perde in maniera schiacciante contro il Bodo Glimt e viene superata nel girone proprio dai norvegesi. La squadra di Mourinho subisce sei goal e non riesce mai ad entrare veramente in partita.

RUI PATRICIO 5: non aiutato da una difesa disattenta, pesano comunque sul voto i sei goal incassati.

REYNOLDS 4: in fase difensiva è troppo morbido, in quella offensiva troppo timido, partita da dimenticare.

IBANEZ 4: non riesce a guidare la difesa, perde troppi duelli.

KUMBULLA 3.5: il peggiore della difesa, macchinoso e lento non si oppone a nessuna delle avanzate norvegesi.

CALAFIORI 4.5: in fase offensiva nel primo tempo prova a dialogare con i compagni ma in fase di ripiegamento è sempre poi in ritardo.

DIAWARA 4.5: assist sul goal di Perez, ma amnesie difensive che costano caro alla squadra; in una zona nevralgica del gioco fa troppo spesso vedere poche luci e molte ombre. (dal 60′ PELLEGRINI 5)

DARBOE 5: era un’occasione importante per mettersi in mostra ma in fase d’interdizione è sempre poco reattivo, palla al piede gioca troppo in orizzontale rallentando anche la manovra. (dal 46′ CRISTANTE 4.5)

PEREZ 5.5: il goal gli vale un voto vicino alla sufficienza, ma nel secondo tempo sparisce come i suoi compagni dal match.

VILLAR 4.5: ruolo inedito, gioca più vicino alla punta ma non trova praticamente mai il dialogo con gli attaccanti, esperimento che questa sera non riesce, anzi. (dal 46′ MKHITARYAN 5)

EL SHAARAWY 5: parte con il freno a mano tirato e non trova mai il bandolo della matassa. (dal 60′ ABRAHAM 4.5)

MAYORAL 4.5: troppo timido, non sfrutta la maglia da titolare e viene sempre anticipato dalla difesa. (dal 46′ SHOMURODOV 4.5)