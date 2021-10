Roma-Napoli 0-0, le pagelle degli azzurri: bene Anguissa, Zielinski rimandato

Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa della Roma; partita equilibrata che si conclude senza reti. La squadra di Spalletti mantiene la testa della classifica ma viene raggiunto dal Milan a quota 25 punti.

OSPINA 6: sicuro nelle uscite, bravo nel gioco con i piedi.

DI LORENZO 6.5: spinge meno rispetto ad altre gare ma è attento in fase difensiva.

RRHMANI 6.5: vince diversi duelli, sempre più in sintonia con il compagno di reparto.

KOULIBALY 6: guida la difesa, si avventura in uscite palla al piede non sempre con buoni risultati.

RUI 5.5: soffre molto la vivacità e la fisicità di Zaniolo, in fase offensiva è sempre presente.

ANGUISSA 7: a tutto campo, recupera palloni e lotta per 90 minuti.

RUIZ 6: partita senza infamia e senza lode, bravo nel palleggio.

ZIELINSKI 5: nota stonata, si accende solo a tratti. (dal 70′ ELMAS 6)

POLITANO 6: bravo quando rientra verso il centro del campo, anche in ripiegamento da una mano ai suoi. (dal 70′ LOZANO 6)

OSIMHEN 6: viene tenuto bene da Mancini ed Ibanez, ma quando parte è sempre un pericolo costante, fa reparto da solo.

INSIGNE 5.5: dopo l’ottima prova in EL ci si aspettava la scossa anche in campionato; il capitano del Napoli prova spesso la giocata non sempre con ottimi risultati. (dall’81 MERTENS SV)