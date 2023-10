Italia-Malta 4-0, le pagelle degli Azzurri: Berardi on fire

L’Italia batte Malta grazie alla doppietta di Domenico Berardi ed alle reti di Giacomo Bonaventura e Davide Frattesi.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: serata da spettatore non pagante.

Darmian 6: non si espone troppo in fase offensiva ma gioca una partita ordinata.

Mancini 6,5: colpisce la traversa con un bel colpo di testa in avvio di partita, per il resto riesce sempre ad arrivare in anticipo sugli avversari.

Bastoni 6: limitato un po’ dalla linea a 4 gioca comunque una buona partita.

Dimarco 6: nella difesa a quattro di Spalletti rende meno come il suo compagno Bastoni. Gioca comunque un buon numero di palloni ma non sempre con ottimi risultati. (Udogie 6,5)

Barella 5,5: conferma il suo periodo di appannamento e risulta anonimo anche contro una squadra modesta come Malta, salva in parte la sua prestazione con l’assist per Berardi. (Frattesi 7)

Locatelli 6: dopo la buona prestazione contro l’Ucraina arriva un’altra partita comunque convincente. Spalletti lo sta rigenerando.

Bonaventura 7: a 34 anni trova il primo gol in Nazionale dopo essere mancato dal giro Azzurro da ben 3 anni (Biraghi sv)

Berardi 7,5: anche lui dopo due anni di digiuno trova una doppietta importantissima e che rilancia le ambizioni azzurre. (Orsolini 6)

Raspadori 6,5: primo tempo complesso nel ruolo di prima punta, poi la sua prestazione si stappa quando viene spostato sulla sinistra.

Kean 6: non fa sfracelli ma quando viene spostato al centro dell’attacco la sua prestazione ed anche la squadra ne beneficia. (Scamacca sv)