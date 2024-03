Roma-Sassuolo 1-0, pagelle giallorosse: Pellegrini consolida il 5° posto

L’Olimpico resta la roccaforte per i giallorossi che strappano altri 3 punti: Pellegrini basta a De Rossi che soffre nella ripresa e rischia di incassare il pareggio. Svilar dimostra di non voler mollare la maglia da titolare: poco preciso Lukaku.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: PELLEGRINI, UNA PERLA! SVILAR, BRAVO E FORTUNATO

Svilar 7: ancora determinante, ancora fondamentale, il portiere portoghese continua a regalare ottime prestazioni, anche se le parate, in questa serata, non sono difficilissime. L’estremo difensore è attento e ben posizionato: viene baciato dalla fortuna quando Llorente devia un pallone, messo al centro, sul palo dopo aver accarezzato il polpaccio del portiere.

Karsdorp 5.5: rimane in difficoltà il terzino olandese che non convince. Qualche problema sulla sua fascia con la Roma che soffre, soprattutto nel secondo tempo. Serve maggiore personalità per lui per riprendere un posto da titolare. (dal 69′ Celik 6: entra, da freschezza e corre in avanti regalando contropiedi.)

Mancini 6.5: in carenza di ossigeno al triplice fischio dell’arbitro. Un lavoro difficoltoso quello di gestire il reparto offensivo del Sassuolo. Dopo un primo tempo da spettatore, soffre nella ripresa dal 70′ in avanti. Tanti interventi ma affiatamento perfetto con Llorente.

Llorente 7: si trova al punto giusto al momento giusto. Lo spagnolo sostituisce N’Dicka e non fa rimpiangere Smalling. Tanti interventi puntuali, tanti anticipi e recuperi: veramente indispensabile per il reparto arretrato.

Spinazzola 6: un buon inizio di primo tempo, con il terzino che dimostra di essere in forma. Affonda e tenta il cross, ma decide di chiedere il cambio appena sente un problemino, probabilmente muscolare. (dal 37′ Angelino 6: non brilla, fatica, ma combatte con coraggio. Prova a dare il giusto apporto, ma la squadra si compatta soffrendo nel finale di gara.)

Paredes 6.5: torna dopo la squalifica e si riprende il centrocampo. Dal suo piede nasce il passaggio per la rete di Pellegrini che si mette in proprio con una bella perla dalla distanza. L’argentino corre e non si risparmia, anche se cade in qualche errore banale. Essenziali le sue verticalizzazioni.

Cristante 6: stanco, con bisogno assoluto di riposo. Il centrocampista non si tira indietro ma si vede in carenza di ossigeno per tutto il match. Il piede lo mette sempre, ma i movimenti sono un po’ più lenti del solito. Con il pallone tra i piedi, non rischia mai nulla la Roma.

Aouar 6: un’altra partita dove strappa la sufficienza, ma De Rossi e la Roma vogliono di più da lui. Non commette errori e combatte a centrocampo, ma con la sua qualità deve iniziare a lasciare il segno. (dal 69′ Baldanzi 6.5: la partita di coppa gli ha tolto la paura e la timidezza. Qualche bel guizzo, serve più freddezza sotto porta.)

Pellegrini 7.5: il migliore in campo per la rete che ha regalato il successo ai giallorossi. Un tiro da fuori che si va ad infilare all’angolino basso. Veramente una bella prestazione del capitano dei capitolini: la cura del suo allenatore funziona e lui si trova al centro del gioco.

El Shaarawy 6: la sufficienza viene strappata grazie ai suoi interventi difensivi. Il faraone, non punge in avanti ma si fa trovare sempre presenze nel ripiegamenti con interventi che bloccano le avanzate dei neroverdi. Manca di brillantezza, ma dopo il 70′ la Roma è letteralmente scomparsa dal campo. (dall’84’ Huijsen Sv.)

Lukaku 5.5: stringe i denti e, con l’assenza di Dybala, si sacrifica e gioca nonostante il problema all’anca. Bene nel complesso, ma due gol divorati di testa che potevano dare molta più tranquillità alla sua squadra. Il Sassuolo si chiude bene e lui fatica a trovare la forma. (dall’84’Azmoun 6.5: intelligenza tattica e propositività. L’iraniano entra e dimostra tutta la sua esperienza.)

De Rossi 6.5: questa volta meglio il primo tempo del secondo. La Roma inizia a sentire la stanchezza ma il forfait di Dybala e la poca freschezza di Lukaku, richiedono gli straordinari al suo allenatore. Il belga viene schierato, ma non può dare l’apporto cercato. Il primo tempo, Consigli e la poca precisione negano il vantaggio ai giallorossi. Nella ripresa la risolve Pellegrini, ma il Sassuolo rischia di trovare il pareggio. Alla fine sono 3 punti, la Champions resta a portata di mano e, paradossalmente, si avvicina anche la Juventus.