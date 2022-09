Roma-Atalanta 0-1, pagelle giallorossi: l’attacco non riesce a segnare

La Roma domina all’Olimpico ma viene sconfitta da un’Atalanta corsara, capace di capitalizzare l’unica azione da gol. I padroni di casa costruiscono gioco ma si divorano tante occasioni sia con Abraham che con Shomurodov. La qualità di Dybala manca, ma questa volta è mancata di più la fortuna ai ragazzi di Mourinho, espulso per proteste.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: ZANIOLO CI PROVA, SHOMURODOV NON TROVA LA PORTA

Rui Patricio 6: una partita da spettatore non pagante. Interviene dove necessario senza dover mai rischiare nulla. Viene punito dall’ottimo tiro di Scalvini.

Ibanez 7: non sbaglia nessun anticipo, diventando pericolosissimo in attacco. Una conclusione di piede e una di testa, graziano Sportiello per la poca precisione. Resta uno dei giocatori più in forma della Roma: in difesa non concede nulla.

Smalling 7: porta a spasso prima Hujlund e poi Muriel nel secondo. Comanda la difesa da leader riuscendo sempre ad arrivare prima dell’avversario: una vera diga che da un po’ era mancata ai giallorossi.

Mancini 6.5: mezzo voto in meno sempre per quelle piccole sbavature in fase di impostazione. Per tutta la partita ha regalato un rendimento alto, alla pari di Smalling e Ibanez: quando l’Atalanta ha provato ad alzare il ritmo, non si è fatto trovare impreparato. (dall’87’ Zalewski 6: una palla fantastica per Shomurodov che, però, fallisce prendendo la decisione sbagliata).

Celik 6: titolare dal primo minuto, brucia la fascia non risparmiandosi ne in fase offensiva che difensiva. Nel primo tempo è lucido e preciso, nella ripresa cala di rendimento, causa l’enorme fatica. Ha bisogno di trovare ancora il giusto equilibrio, ma i turco non ha sfigurato all’Olimpico.

Cristante 6: in mezzo al campo combatte ed imposta, ma sono troppi gli errori frettolosi nella verticalizzazione alta. Il piede non è in giornata e fatica a trovare la posizione: combatte con grinta e questo vale la sufficienza.

Matic 6: più tecnico del compagno di reparto, prova a dare lucidità alla manovra della Roma: pecca in velocità e viene spesso raddoppiato dagli avversari che gli concedono poco spazio. Dopo un’ora di gioco perde qualità e Mourinho decide di farlo riposare. (dal 67′ Belotti 6: combatte su ogni pallone e non perde un contrasto aereo. Dialoga perfettamente con i compagni ma non viene premiato con il gol).

Spinazzola 5.5: forse quello meno incisivo. I suoi sprint e la sua imprevedibilità non bucano l’ordinata difesa bergamasca. Non mette ma in difficoltà i suoi avversari, mostrandosi indeciso e macchinoso.

Pellegrini 5.5: è l’unico che prova a fare qualcosa, ma i suoi tiri da fuori sono centrali e prevedibili. Cerca di smuovere i suoi compagni e di caricarsi la squadra sulle spalle: ci riesce a metà, rimanendo distante dalle prestazioni decisive del passato.

Zaniolo 6.5: il giovane della Roma non punge, ma crea tanto, regalando le azioni più pericolose per la squadra. Viene atterrato per 3 volte in area, ma Chiffi a sempre deciso di non punire l’intervento subito. Si danna l’anima e sfiora il pari: manca un pizzico di lucidità e di fortuna.

Abraham 5.5: non una serata da ricordare per lui che si divora due occasioni nitide a tu per tu con Sportiello. Nella ripresa, salva la Roma da un possibile autogol di Mancini: la freddezza non sembra essere dalla parte di Abraham. (dal 79′ Shomurodov 5.5: un gol clamoroso, divorato. Ci prova dalla distanza ma la precisione non è dalla sua).

Mourinho 6: la sua Roma gioca a calcio, domina l’Atalanta, ma viene punita da un solo tiro in porta. L’allenatore perde la pazienza nella ripresa e si fa espellere per eccessive proteste. La sua rosa disputa un’ottima partita, ma il risultato lo penalizza eccessivamente.