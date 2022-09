Monza-Juventus 1-0, le pagelle dei bianconeri: disastro al Brianteo

La Juventus esce clamorosamente sconfitta dalla trasferta di Monza ed ora la situazione per Massimiliano Allegri diventa bollente.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6,5: come ormai di consuetudine alla fine della partita risulta tra i migliori in campo, e la cosa deve fare riflettere molto se succede anche contro il Monza.

Danilo 6: il migliore della retroguardia bianconera, perlomeno ci prova fino all’ultimo.

Gatti 4,5: su due sue disattenzioni il Monza prima sfiora il gol e poi lo trova, condannando la Juventus alla sconfitta.

Bremer 5,5: oggi è meno brillante fisicamente e la sua prestazione ne risente.

De Sciglio 5: ennesima prestazione insufficiente ma si continua a vederlo titolare.

McKennie 5: è vero che la Juventus diventa un pochino più pericolosa quando lui si fa vedere un po’ di più ma quello fatto da lui è veramente troppo poco perché non entra mai veramente in partita.

Paredes 5,5: probabilmente una delle delusioni più grandi sta arrivando da lui perché il suo acquisto doveva almeno in parte risolvere i problemi della Juventus in fase di possesso ma tutto questo non si sta vedendo ed, anzi, risulta uno dei più imprecisi in fase di costruzione.

Miretti 5,5: prova ad inventare qualcosa ma come tutti i suoi compagni non entra mai veramente in partita.

Di Maria 3: una sua stupidaggine rende ancora più difficile il pomeriggio della Juventus, queste cose da un giocatore del suo livello e con la sua esperienza non si possono tollerare.

Vlahovic 5,5: viene servito poco dai compagni ma anche quando viene trovato comunque raramente riesce ad aiutare la squadra a rifiatare e salire.

Kostic 5: nei primi minuti di partita mette in mezzo all’area almeno 2-3 palloni molto interessanti, poi come tutta il resto della Juventus crolla completamente.