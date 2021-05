Roma-Crotone 5-0, pagelle giallorosse: doppietta per Mayoral e Pellegrini

La Roma vince dominando la partita all’Olimpico: primo tempo a reti bianche e ripresa ricca di realizzazioni giallorosse. Il Crotone non regge l’urto e i capitolini riescono a rispondere al Sassuolo per la lotta all’ultimo posto utile per l’Europa.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: MAYORAL E PELLEGRINI PIEGANO COSMI

Fuzato 6: nessun grande pericolo degno di nota per il portiere della Roma che chiude con la porta inviolata con interventi di ordinaria amministrazione. Una vittoria importante e un clean sheet che da coraggio ad un reparto sotto l’occhio del ciclone.

Karsdorp 6.5: dopo tantissimo tempo torna a far parte di una difesa a 4, invece di essere schierato come centrocampista laterale. L’ex Feyenoord si trova a suo agio soffrendo poco in difesa e regalando continui cross in fase offensiva. La precisione non è il punto forte, ma l’assist per Mkhitaryan vale una sufficienza pienissima.

Kumbulla 6: pomeriggio tranquillo anche per l’albanese che ha l’arduo compito di marcare Simy. La differenza di fisico non si fa sentire e con la punta del Crotone poco ispirato non c’è bisogno di fare gli straordinari.

Ibanez 6.5: Ounas lo mette in difficoltà con le sue accelerazioni, ma il difensore riesce sempre a recuperare. Per la restante parte di gare non molla di un centrimetro sbrogliando qualche situazione complicata. Ha qualche problemino fisico e un affaticamento lo porta ad abbandonare il campo dopo appena un tempo. (dal 46′ J. Jesus 6: secondo tempo in scioltezza per la Roma che rifila 5 reti senza soffrire dietro. Chiude bene su Messias, unico intervento degno di nota).

Reynolds 6: ancora un po’ impacciato e alla ricerca della giusta maturità per imporsi a grandi livelli. Il difensore dimostra di avere corsa e tecnica, ma pecca di precisione nei cross anche per colpa del ruolo sulla fascia sbagliata. La voglia c’è, manca il guizzo per consacrazione. (dal 59′ Santon 6: entra in una partita in mano alla formazione di Fonseca. Non serve mettersi in mostra: contiene ed offende con tempi ottimi).

Cristante 6: rivederlo al centrocampo fa sempre strano per qualsiasi tifoso romanista. L’ex Atalanta ci impiega un po’ a trovare il giusto feeling con Darboe. Con il collega di reparto che rimane più basso, si concede qualche avanzata in più, ma senza mai pungere. Compitino completato, ma niente di più. (dall’80’ Zalewski 6.5: entra, rimedia una punizione insidiosa al limite dell’area e regala l’assist per il 5-0 di Mayoral. Ottimo biglietto da visita.)

Darboe 6.5: dopo la buona prestazione di Manchester, Fonseca gli concede fiducia e lo schiera da titolare anche contro il Crotone. Il gambiano si dimostra un vero combattente con tanti palloni recuperati e una gestione di palla da veterano. Come per Zalewski, la prima impressione è ottima, adesso serve continuità e crescita. (dal 79′ Bove Sv.)

Mkhitaryan 7: finalmente si rivede l’armeno che tanto aveva incantato prima dell’infortunio. Cordaz gli nega la gioia del gol in due occasioni nel primo tempo. Nella ripresa serve due assist vincenti e gonfia la rete su suggerimenti di Karsdorp. Palla al piede è devastante e anche negli inserimenti non scherza.

Pellegrini 7.5: sin dal primo minuto, il centrocampista della Roma, dimostra di volersi caricare la squadra sulle spalle per uscire da una serie troppo negativa in campionato. Nella prima frazione di gioco è sfortunato, ma nella ripresa arrivano due realizzazioni che distruggono il fortino eretto dal Crotone. I giallorossi esultato e tornano davanti al Sassuolo.

Pedro 6: ci sono segnali positivi e si rivede, a tratti, il vero Pedro con delle giocate che illuminano gioco e manovra. Scompare troppo dal centro del gioco ma, rispetto alle passate giornate, riesce a farsi ricordare a fine match per qualcosa di buono. (dal 67′ Pastore Sv.)

Mayoral 7.5: davanti alla porta ha dimostrato di saper segnare con enorme facilità. Nel primo tempo, la traversa gli toglie la gioia del gol: nella ripresa due tiri di prima valgono una doppietta. Apre e chiude i conti dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter rimanere anche il prossimo anno. Mourinho avrà apprezzato le caratteristiche della punta spagnola?

Fonseca 7: la Roma gioca bene nonstante il cambio di modulo e con tanti giovani tra panchina e campo. La risposta è ottima contro un avversario già in Serie Be con poco da chiedere alla competizione. Nonostante un primo tempo senza reti ma con un buon gioco, la ripresa è devastante con i giallorossi che distruggono un Crotone già morente. Mayoral si conferma, Pellegrini si ritrova e Mkhitaryan si accende, sperando che il suo apporto possa essere sempre così nelle ultime prestazioni da qui a fine maggio.