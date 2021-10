Roma-Empoli 2-0, pagelle giallorosse: i capitolini dimenticano il derby

La Roma dimentica subito il derby e torna a vincere con il 5° successo in 7 partite: in un Olimpico esaurito, gli uomini di Mourinho regolano facilmente l’Empoli con una rete per tempo. Nessun grande pericolo per la difesa mentre, a centrocampo, si confermano sia Darboe che Pellegrini.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: PELLEGRINI FRESCO DI RINNOVO. DARBOE UNA CERTEZZA

Rui Patricio 6: una partita facile per l’estremo difensore della Roma che si limita ad arginare i pochi tiri alla distanza che inquadrano la porta. Serata che non lo mette mai in agitazione, grazie anche all’enorme sicurezza che ha tra i pali.

Karsdorp 6.5: tanta corsa e bellissimi affondi, l’olandese domina sulla sua fascia e si concede anche qualche recupero in perfetto stile. Giunge con facilità sul fondo ma i cross non hanno la stessa qualità della discesa. Un peccato per la manovra giallorossa che avrebbe potuto sfruttare qualche occasione in più.

Mancini 6.5: non va mai in difficoltà sia con Pinamonti che con Di Francesco. Gestisce e dirige nel migliore dei modi il reparto arretrato: in avanti sfiora il gol di testa, confermandosi tra i migliori sul colpo di testa da calcio d’angolo.

Smalling 6.5: come il compagno di reparto, non va mai in apprensione e gestisce tutto con grande esperienza. Con il passare dei minuti, trova le misure giuste e diventa insuperabile. Un’ottima prova dopo la sua lunga assenza per infortunio: con lui, la Roma, ha un’alternativa preziosa per un fantastico turnover. (Al 90′ Ibanez Sv.)

Vina 6: non riesce proprio a riposare interamente per una settimana, Vina viene richiamato e risponde presente con una prestazione sufficiente. Ha qualche problema nella fase difensiva dove, spesso, è costretto a rincorrere. Meglio in avanti, ma la precisione nei cross non è delle migliori. (dall’84’ Calafiori 6: entra e prova una sgroppata che ha portato al gol di Abraham contro l’Udinese: questa volta, però, l’assist è meno preciso).

Veretout 6.5: con Darboe che resta più alto ha la libertà di poter avanzare per andare a calpestare quella parte di terreno che mette in evidenza le sue caratteristiche. Veretout ritrova gli inserimenti e gli strappi di forza che sono mancati tantissimo alla squadra: in fase di interdizione è più cattivo e, finalmente, si nota la sua presenza a centrocampo.

Darboe 6.5: gioca una bellissima partita contro lo Zorya e Mourinho lo premia schierandolo titolare contro l’Empoli. Il ragazzo risponde con un match concreto, nettamente positivo con una sola sbavatura che poteva essere paga cara. Il gambiano ha mostrato un’ottima visione di gioco, sa dettare i tempi e il suo fraseggio è sicuro e preciso: Mourinho ha tra le mani un grande potenziale. (dal 64′ Cristante 6: la gara è in discesa e si limita a gestire il possesso palla come richiesto dal tecnico portoghese).

Pellegrini 7.5: nettamente il migliore in campio con una prestazione maiuscola. Il capitano della Roma, fresco di rinnovo, festeggia nel migliore dei modi la firma del contratto, sbloccando un match che faticava a decollare. Mkhitaryan lo trova tra le linee e Pellegrini non sbaglia battendo Vicario. Nella ripresa sfiora la doppietta: tocca tantissimi palloni e gestisce al meglio i momenti della partita.

Zaniolo 7: sta crescendo esponenzialmente e i primi segni si erano già visti nel derby contro la Lazio. Contro i toscani tenta le sue progressioni e riesce a portarle a termine grazie a forza fisica e tecnica. Non arriva ancora il gol, ma la sua presenza è fondamentale per i contropiedi e per creare superiorità numerica. (dall’85’ El Shaarawy Sv.)

Mkhitaryan 7: gli manca ancora pochissimo per tornare su i livelli della scorsa stagione. L’armeno combatte, danza sul pallone e recupera ogni volta che può. In avanti dialoga perfettamente con Abraham e Pellegrini: dalla traversa colpita dell’inglese si fa trovare pronto per il tap-in sotto porta. (dal 90′ Zalewski Sv.)

Abraham 7: sfortunatissimo l’attaccante inglese che colpisce un altro legno e rimanda, per l’ennesima volta, la gioia del gol. Il suo destro è potentissimo e si infrange sulla traversa: poco dopo, di testa, la sua conclusione viene respinta da un difensore sulla linea. La punta morde, inventa e protegge il pallone: la palla tra i suoi piedi non è mai persa.

Mourinho 7: la sua Roma reagisce benissimo alla sconfitta nel derby. La vittoria contro lo Zorya aveva scacciato ogni piccola preoccupazione, mentre i 3 punti in campionato sottolineano l’ottima crescita della rosa. Il portoghese premia Smalling e Darboe e ha in cambio due prestazioni eccezionali. Pellegrini è indispensabile, Abraham in grande forma e Zaniolo in netta crescita: la sosta per le nazionali cade perfettamente per far riprende fiato a tutti in vista di due partita durissima sia con la Juventus che con il Napoli.