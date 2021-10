Atalanta-Milan 2-3, le pagelle rossonere: vittoria di carattere e qualità

Finisce 3-2 per il Milan al Gewiss Stadium al termine di una partita spettacolare e giocata da entrambe le squadre su ritmi elevatissimi. Gli uomini di Pioli continuano nel loro impressionante ruolino di marcia in trasferta, terminando questo ciclo di partite come difficilmente avrebbe potuto far meglio. Prestazione eccezionale di tutta la compagine rossonera, ma con Maignan, Tonali e Theo Hernandez su tutti. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Maignan 7,5: nel primo tempo compie tre parate strepitose sul risultato di 1-0 che fanno una certa differenza per il risultato finale. Si sta dimostrando un portiere di grandissima affidabilità e sicurezza.

Calabria 7: nemmeno mezzo giro di lancette e sblocca subito il match con una bella percussione centrale conclusa con caparbietà. Per il resto si dimostra sempre attento in fase difensiva e gioca con saggezza i palloni che transitano dai suoi piedi.

Kjaer 6,5: il duello fra lui e Zapata è sicuramente quello clou della partita. All’inizio meglio il colombiano, ma poi il danese sale in cattedra e con tutta la sua esperienza riesce a cavarsela bene.

Tomori 7: si esalta a giocare nell’uno contro uno a tutto campo che mette in luce tutte le sue qualità, perché andargli via è sempre cosa difficile per chiunque. La chiamata in nazionale era quasi doverosa per la serie di prestazioni che sta inanellando.

T. Hernandez 7,5: è attore principale in due dei tre gol rossoneri: in occasione del vantaggio imbuca alla perfezione per Calabria, nel 3-0 fa quasi tutto lui regalando poi a Leao il compito di chiudere l’azione. Quando gioca così è davvero inarrestabile per gli avversari (Ballo Toure: S.V.).

Kessie 7,5: Pioli gli dà fiducia e lui la ripaga con una prestazione degna dei livelli a cui aveva abituato l’anno scorso. Pulisce un sacco di palloni in mezzo al campo e domina con il suo strapotere fisico. Deve ripartire da prestazioni così per mettere a tacere le discussioni sul suo rinnovo di contratto.

Tonali 8: si inizia a far fatica a trovare gli aggettivi per lui. Altra super prestazione con la ciliegina sulla torta rappresentata dal gol del 2-0 dove si vedono tutte le sue qualità: pressione alta feroce e poi freddezza nel trafiggere Musso. Prima aveva anche salvato sull’1-0 con un grande intervento su Malinovskiy (dall’80’ Bennacer: S.V.).

Saelemaekers 6: svaria su tutto il fronte offensivo come piace a lui e gioca la solita partita di grande sacrificio. Sciupa l’occasione di trovare il primo gol stagionale incornando addosso a Musso ed è proprio sotto questo aspetto che può e deve migliorare.

B. Diaz 6,5: si vede meno in fase di possesso, ma si sfianca e fa molto bene in quella di non possesso. Nonostante la differenza di stazza con i giocatori atalantini, lotta su tutti i palloni e spesso ne esce vincitore (Messias 6: è sfortunato protagonista in entrambi i gol atalantini, ma nel complesso il suo esordio in rossonero è positivo per quel che ha lasciato intravedere).

R. Leao 7: continua nel suo magic moment mettendo in ghiaccio la partita con un bel destro a giro. Prima di quello qualche strappo dei suoi e la sensazione di essere comunque sempre dentro la partita e per lui è un bello step in avanti (dal 90′ Pellegri: S.V.).

Rebic 6,5: si perde via in un paio di uno contro uno potenzialmente interessanti, ma si sbatte come un dannato là davanti e trova anche un paio di buoni spunti come il cross per Saelemaekers.

All. Pioli 7,5: la sua squadra gioca una partita strepitosa in tutti i suoi effettivi, ma è il collettivo e l’armonia di squadra che colpiscono e rubano l’occhio ancora una volta. Vince lo scontro diretto con Gasperini leggendo perfettamente tutte le situazioni tattiche, come per esempio la posizione quasi da mezzala di Hernandez.